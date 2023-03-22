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Сводка новостей от 22 марта 2023

По примеру Киево-Печерской лавры
Украинские власти наметили план по выселению монашествующих УПЦ и из Почаевской лавры…

Рабочая группа при Тернопольском облсовете УкраиныРабочая группа при Тернопольском облсовете Украины, созданная для «изучения правомерности использования Почаевской лавры Украинской Православной Церковью», инициировала пять обращений к органам центральной и местной власти, чтобы досрочно разорвать договор с УПЦ об аренде зданий монастыря, сообщает СПЖ со ссылкой на Suspilne.media.

В частности, группа обратилась к Министерству культуры и информационной политики с предложением создать межведомственную комиссию для проверки соблюдения Церковью договора аренды.

«Ходатайствуем о создании группы, аналогичной той, которая работала по Киево-Печерской лавре, чтобы уже на уровне центральных правоохранительных и государственных органов системно подойти к вопросу изучения соблюдения договора аренды», — заявил руководитель тернопольской рабочей группы, депутат облсовета Олег Сиротюк.

По его словам, рабочая группа также планирует обратиться к Государственной инспекции архитектуры и градостроительства «по поводу соблюдения охранно-культурного законодательства, по поводу законности строительства новых сооружений и того, как это отразилось на исторических зданиях Почаевской лавры».

Кроме того, члены группы намерены попросить областную военную администрацию выступить инициатором передачи в государственную собственность земли на территории Почаевской лавры. На сегодня земля принадлежит территориальной общине.

Также по инициативе рабочей группы на сессию областного совета 22 марта вынесут обращения к Верховной Раде и Кабмину с призывом принять законопроект о запрете Украинской Православной Церкви.

В состав группы входят представители облсовета, ОГА, областного управления имуществом, Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, органов самоуправления Почаева и Кременца, а также полиции и прокуратуры.

Цель всех этих комиссий и проверок — под любым предлогом изгнать монашествующих УПЦ из Почаева. Гонения на Церковь на Украине лишь усиливаются.

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