Русская линия
Сводка новостей от 21 марта 2023

Александр Вучич: Ордер МУС на арест Владимира Путина отрезает Западу пути диалога с Россией
Президент Сербии назвал большой ошибкой решение Гаагского трибунала арестовать российского лидера…

Владимир Путин и Александр Вучич19 марта 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой по «подозрению в причастности к незаконному вывозу детей с Украины», сообщает РИА Новости.

Президент США Джо Байден назвал это решение оправданным, хотя сами Штаты не признают компетенцию МУС, как и Китай, Индия и Израиль. В Вашингтоне неоднократно обвиняли суд в коррупции и вводили против его сотрудников санкции.

Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, сама постановка вопроса об аресте Путина неприемлема — Москва не признает юрисдикцию МУС и считает любые его решения ничтожными с точки зрения права.

В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич отметил, что ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина отрезает Западу пути диалога с Россией.

«Сейчас вы его обвинили в самых тяжёлых военных преступлениях. А с кем вы будете вести переговоры? Или, может быть, не будете разговаривать, заключать мир? Вы ждёте поражения, а сколько надо ждать, сколько лет? Неужели вы действительно думаете, что можете победить Россию за три месяца, шесть месяцев или за год? Вы верите в это?» — задался политик вопросом в ходе телеэфира.

Он добавил, что сомневается в разумности решения МУС, и предположил, что оно будет иметь серьёзные политические последствия. «Оно свидетельствует о неготовности говорить о мире и перемирии, о сохранении человеческих жизней», — считает президент Сербии.

По его мнению, реальная цель ордера МУС — только осложнить коммуникацию российского лидера с другими политиками. Однако, и эта цель не будет достигнута, поскольку в мире достаточно стран и политиков, которые не признают Гаагский трибунал.

Русская линия

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