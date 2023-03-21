Комиссия Минкульта Украины начала обследование святых мощей Киево-Печерской лары на предмет их сохранности, как «музейных экспонатов»…

21 марта 2023 года комиссия Министерства культуры Украины начала работу по «обследованию «пещер и святых мощей Киево-Печерской Лавры. Как отметили на сайте министерства, комиссия «определит, сохранены ли музейные экспонаты», сообщает сайт УПЦ.

Утром во вторник Ближние пещеры монастыря были закрыты для верующих. Члены комиссии в присутствии представителей Лавры осматривали мощи Киево-Печерских святых и раки, в которых они покоятся. Журналистов, пытавшихся взять комментарий, чиновники попросили «не мешать».

20 марта 2023 года от руководства Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» в адрес монастыря поступило письмо с сообщением о том, что отныне доступ к Ближним и Дальним пещерам музеем будет прекращён из-за работы комиссии, которая будет определять уровень сохранности «культурных ценностей».

По состоянию на сегодня комиссия покинула Ближние пещеры, и многочисленные верующие, собравшиеся в Лавре, смогли попатьс к мощам. Дальние пещеры пока также открыты.

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