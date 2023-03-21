Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий провёл встречу со старшим советником по вопросам религии Института мира США Питером Мандавилем…
Священноначалие Украинской Православной Церкви прекрасно понимает, что нынешние власти Украины если не полностью, то в значительной мере зависят от посольства США в Киеве, а потому, не встретившись вчера с президентом Зеленским, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий сегодня провёл встречу со старшим советником по вопросам религии и инклюзивных обществ Института мира США Питером Мандавилем.
О состоявшейся беседе, в которой владыка Онуфрий попытался разъяснить американскому советнику позицию Украинской Православной Церкви по Киево-Печерской лавре, сообщил Информационно-просветительский отдел УПЦ.
В Отделе проинформировали своих читателей, что Питер Мандавиль — это «известный исследователь в области религии и политики, имеющий многолетний опыт работы в научных учреждениях, аналитических центрах и правительстве США, где занимается вопросами религии и безопасности». На самом деле это тот человек, который, по сути, и стоит за гонениями украинских властей против УПЦ.
В ходе встречи Мандавиль рассказал митрополиту Онуфрию «о принципах работы Института мира и живой заинтересованности в сохранении понимания и развития мира в украинском обществе». В частности, американский чиновник отметил, что «обычно политические силы обращают своё внимание на вопросы религиозного мира только тогда, когда уже обостряются религиозные противостояния», и поэтому «Институт мира прикладывает максимум усилий для предотвращения религиозных конфликтов».
В свою очередь Блаженнейший митрополит Онуфрий в ответах на вопросы Мандавиля проинформировал его о состоянии дел в Украинской Православной Церкви и современной ситуации вокруг Киево-Печерской Лавры. Выразив уважение ко всем религиозным организациям, Предстоятель УПЦ отметил, что выступает за равенство всех граждан Украины в конституционных правах, а потому считает дискриминационными законы, которые внесены в Верховную Раду и направлены против УПЦ.
«Мы не просим отдельных преференций от законотворцев, только просим придерживаться конституционных принципов демократического государства, — подчеркнул Блаженнейший митрополит Онуфрий. — Религия учит человека жить в мире с Богом и друг с другом, но часто политически мотивированный язык ненависти искажает это и ведет к недоразумению и раздору».
Мандавиль всё это внимательно выслушал, однако, вряд ли данный разговор будет иметь какие-то последствия. Ранее президент США уже обозначил приоритеты Госдепа на Украине — Байден во время своего недавнего визита в Киев встретился с главой украинских раскольников Епифанием Думенко. Так что надежды на то, что американские чиновники вступятся за УПЦ, практически нет.