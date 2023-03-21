Священноначалие Украинской Православной Церкви прекрасно понимает, что нынешние власти Украины если не полностью, то в значительной мере зависят от посольства США в Киеве, а потому, не встретившись вчера с президентом Зеленским, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий сегодня провёл встречу со старшим советником по вопросам религии и инклюзивных обществ Института мира США Питером Мандавилем.

О состоявшейся беседе, в которой владыка Онуфрий попытался разъяснить американскому советнику позицию Украинской Православной Церкви по Киево-Печерской лавре, сообщил Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В Отделе проинформировали своих читателей, что Питер Мандавиль — это «известный исследователь в области религии и политики, имеющий многолетний опыт работы в научных учреждениях, аналитических центрах и правительстве США, где занимается вопросами религии и безопасности». На самом деле это тот человек, который, по сути, и стоит за гонениями украинских властей против УПЦ.

В ходе встречи Мандавиль рассказал митрополиту Онуфрию «о принципах работы Института мира и живой заинтересованности в сохранении понимания и развития мира в украинском обществе». В частности, американский чиновник отметил, что «обычно политические силы обращают своё внимание на вопросы религиозного мира только тогда, когда уже обостряются религиозные противостояния», и поэтому «Институт мира прикладывает максимум усилий для предотвращения религиозных конфликтов».

В свою очередь Блаженнейший митрополит Онуфрий в ответах на вопросы Мандавиля проинформировал его о состоянии дел в Украинской Православной Церкви и современной ситуации вокруг Киево-Печерской Лавры. Выразив уважение ко всем религиозным организациям, Предстоятель УПЦ отметил, что выступает за равенство всех граждан Украины в конституционных правах, а потому считает дискриминационными законы, которые внесены в Верховную Раду и направлены против УПЦ.

«Мы не просим отдельных преференций от законотворцев, только просим придерживаться конституционных принципов демократического государства, — подчеркнул Блаженнейший митрополит Онуфрий. — Религия учит человека жить в мире с Богом и друг с другом, но часто политически мотивированный язык ненависти искажает это и ведет к недоразумению и раздору».

Мандавиль всё это внимательно выслушал, однако, вряд ли данный разговор будет иметь какие-то последствия. Ранее президент США уже обозначил приоритеты Госдепа на Украине — Байден во время своего недавнего визита в Киев встретился с главой украинских раскольников Епифанием Думенко. Так что надежды на то, что американские чиновники вступятся за УПЦ, практически нет.

Русская линия