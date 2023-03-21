Митрополит Виленский и Литовский Иннокентий своеобразным способом отреагировал на намерение Константинопольского Патриарха Варфоломея посетить Литву — вместо того, чтобы указать на несвоевременность и неуместность такого визита, он пригласил его поклониться мощам святых Виленских мучеников.

Визит главы Фанара в Вильнюс крайне неуместен хотя бы потому, что совсем недавно Патриарх Варфоломей «восстановил» в сущем сане изверженных ранее решением всё того же владыки Иннокентия и Церковного суда священников Виленской епархии и принял их к себе в нарушение всех церковных канонов. Однако, в Литовской церкви об этом решили не вспоминать.

«В связи с информацией о предстоящем прибытии в Вильнюс Святейшего Патриарха Константинопольского Варфоломея I канцелярия Литовской Православной Архиепископии по благословению митрополита Виленского и Литовского Иннокентия сообщает, что Его Святейшество и члены его православной делегации имеют возможность поклониться великой святыне литовского народа, его покровителям, мощам святых Виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия, находящимся в Свято-Духовом православном монастыре. Рядом с этим монастырем в католической часовне находится другая великая святыня литовского народа — „Остробрамская“ икона Божией Матери, которая равно почитается как римо-католиками, так и православными», — говорится в сообщении, размещённом на официальном сайте Литовской епархии.

По словам митрополита Иннокентия, это приглашение — «знак уважения и почтения к высокому сану Главы Константинопольского Патриархата, уважения к православной вере членов его делегации».

Одним словом, владыка Иннокентий сам приглашает Патриарха Варфоломея учинить раскол в лоне епархии, которая находится под его управлением.

Что ж, всякое в церковной истории бывало, но чтобы такое — это редкость, которую можно объяснить либо готовностью владыки Иннокентия к предательству Матери-Церкви, либо серьёзным давлением литовских властей на священноначалие Литовской епархии.

Русская линия