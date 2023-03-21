​​​​​​​Константинопольский Патриархат и литовское правительство подписали договор о сотрудничестве, который подразумевает создание в стране параллельной церковной структуры…

Договор о сотрудничестве подписало во вторник правительство Литвы и Константинопольский Патриархат в ходе визита в Вильнюс Патриарха Варфоломея. Об этом сообщила на совместной пресс-конференции с главой Фанара премьер-министр балтийской республики Ингрида Шимоните, передаёт ТАСС.

«Надеемся, что данное соглашение заложит твёрдую основу для укрепления наших отношений и будет способствовать восстановлению сообщества Константинопольского Патриархата в Литве», — сказала она. Содержание подписанного документа глава правительства не конкретизировала.

Как отметил Патриарх Варфоломей, договор создаёт возможности расширения духовного присутствия в Литве Константинопольского Патриархата. «Это будет способствовать тому, чтобы верующие могли вершить молитву без конфликта с совестью», — сказал он.

Визит Варфоломея проходит на фоне конфликта в Виленско-Литовской епархии. Она относится к Московскому Патриархату и объединяет приходы и монастыри на территории Литвы. Пять её священников в 2022 году были лишены сана за попытку учинить раскол по политическим мотивам. Они заявили, что на фоне происходящего на Украине следует пересмотреть каноническую принадлежность епархии с возможным переходом под власть Константинопольского Патриарха.

В свою очередь, Патриарх Варфоломей решил воспользоваться этой ситуацией и вопреки канонам «восстановил» в сане этих раскольников, так как принятое решение об их извержении было вызвано якобы «не религиозными критериями, а их высказываниями о конфликте на Украине».

Очевидно, что Фанар при поддержке США делает всё возможное, чтобы как можно сильнее ослабить Русскую Православную Церковь. В связи с этим церковной Москве необходимо быть готовой к тому, что это далеко не последний выпад фанариотов против Московского Патриархата.

Русская линия