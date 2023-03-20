Русская линия
Сводка новостей от 20 марта 2023

Владимир Легойда: Президент Зеленский вновь продемонстрировал неуважение и презрение к миллионам украинских верующих
Глава Синодального отдела прокомментировал демонстративный отказ главы Украины принять членов Синода УПЦ…

Владимир ЛегойдаПредседатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своём Телеграм-канале дал нелицеприятную оценку демонстративному решению президента Украины Владимира Зеленского отказать членам Синода УПЦ в приёме.

«Сегодня президент Украины Зеленский, отказавшись от встречи с членами Синода Украинской Православной Церкви, вновь продемонстрировал неуважение и презрение к миллионам украинских верующих, отстаивающих своё право молиться в той Церкви, в которой молились их деды и прадеды, где они крестили детей и отпевали умерших», — отметил Владимир Легойда.

По его словам, власти Украины «одним росчерком пера лишают людей этого базового права, которое выше всех политических обстоятельств и отказываются даже выслушать тех, кто смиренно пришли ходатайствовать о своих духовных чадах».

Представитель Русской Православной Церкви отметил, что всё это делается только потому, что «кто-то за океаном решил, что у Украинской Православной Церкви нет права на существование».

В связи с этим он напомнил, что большевики в своё время тоже пошли по этому пути, и чём это всё закончилось все знают. «Дальнейшая история известна всем. И она не случайна», — заключил Владимир Легойда.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Владимир Зеленский демонстративно отказался принять членов Священного Синода Украинской Православной Церкви
Члены Синода несколько часов простояли у входа в Офис президента Украины, но так и не смогли встретиться с «гарантом Конституции»...

В Киеве прошло заседание Священного Синода УПЦ
Никаких конкретных решений по поводу судьбы Киево-Печерской лавры члены Синода так и не приняли. Скорее всего, монашествующие покинут обитель...

Владимир Легойда: Президент Зеленский вновь продемонстрировал неуважение и презрение к миллионам украинских верующих
Глава Синодального отдела прокомментировал демонстративный отказ главы Украины принять членов Синода УПЦ...

Минкульт Украины намерен заняться «инвентаризацией» мощей преподобных Киево-Печерской лавры
В связи с этим музейные работники с 21 марта запретили монашествующим УПЦ молиться в Ближних и Дальних пещерах...

Митрополит Черногорский Иоанникий: Так называемое «франко-германское соглашение» приведёт к ещё большему уничтожению нашего народа и его святынь в Косово и Метохии
Владыка призвал сербские власти, ведующие переговоры с ЕС о судьбе Косово, не забывать, что именно при попустительстве военных Франции и Германии в крае происходили антисербские погромы...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы вспоминаем героя обороны Севастополя контр-адмирала В.И.Истомина, а также историка и публициста Н.М.Павлова...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика