Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своём Телеграм-канале дал нелицеприятную оценку демонстративному решению президента Украины Владимира Зеленского отказать членам Синода УПЦ в приёме.

«Сегодня президент Украины Зеленский, отказавшись от встречи с членами Синода Украинской Православной Церкви, вновь продемонстрировал неуважение и презрение к миллионам украинских верующих, отстаивающих своё право молиться в той Церкви, в которой молились их деды и прадеды, где они крестили детей и отпевали умерших», — отметил Владимир Легойда.

По его словам, власти Украины «одним росчерком пера лишают людей этого базового права, которое выше всех политических обстоятельств и отказываются даже выслушать тех, кто смиренно пришли ходатайствовать о своих духовных чадах».

Представитель Русской Православной Церкви отметил, что всё это делается только потому, что «кто-то за океаном решил, что у Украинской Православной Церкви нет права на существование».

В связи с этим он напомнил, что большевики в своё время тоже пошли по этому пути, и чём это всё закончилось все знают. «Дальнейшая история известна всем. И она не случайна», — заключил Владимир Легойда.

Русская линия