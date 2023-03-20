Владимир Легойда: Президент Зеленский вновь продемонстрировал неуважение и презрение к миллионам украинских верующих
Глава Синодального отдела прокомментировал демонстративный отказ главы Украины принять членов Синода УПЦ…
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своём Телеграм-канале дал нелицеприятную оценку демонстративному решению президента Украины Владимира Зеленского отказать членам Синода УПЦ в приёме.
«Сегодня президент Украины Зеленский, отказавшись от встречи с членами Синода Украинской Православной Церкви, вновь продемонстрировал неуважение и презрение к миллионам украинских верующих, отстаивающих своё право молиться в той Церкви, в которой молились их деды и прадеды, где они крестили детей и отпевали умерших», — отметил Владимир Легойда.
По его словам, власти Украины «одним росчерком пера лишают людей этого базового права, которое выше всех политических обстоятельств и отказываются даже выслушать тех, кто смиренно пришли ходатайствовать о своих духовных чадах».
Представитель Русской Православной Церкви отметил, что всё это делается только потому, что «кто-то за океаном решил, что у Украинской Православной Церкви нет права на существование».
В связи с этим он напомнил, что большевики в своё время тоже пошли по этому пути, и чём это всё закончилось все знают. «Дальнейшая история известна всем. И она не случайна», — заключил Владимир Легойда.
Владимир Легойда: Президент Зеленский вновь продемонстрировал неуважение и презрение к миллионам украинских верующих Глава Синодального отдела прокомментировал демонстративный отказ главы Украины принять членов Синода УПЦ...