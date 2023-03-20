Владыка призвал сербские власти, ведующие переговоры с ЕС о судьбе Косово, не забывать, что именно при попустительстве военных Франции и Германии в крае происходили антисербские погромы…

Митрополит Черногорский Иоанникий: Так называемое «франко-германское соглашение» приведёт к ещё большему уничтожению нашего народа и его святынь в Косово и Метохии

Митрополит Черногорский и Приморский Иоанникий назвал предложение Сербии так называемого «франко-германского проекта соглашения» с Косово неприемлемым, если в нём Косово определяется как независимое государство, поскольку это приведёт к полному уничтожению сербских святынь и оставшегося неалбанского населения в крае, сообщает Православие.Ru.

«Это соглашение не было подписано Сербией. Однако, если текст соглашения определён как условие для дальнейших переговоров, и в нём Косово трактуется как независимое государство, то это совершенно неприемлемо», — сказал владыка в интервью радио «Светигора» по случаю девятнадцатой годовщины мартовского погрома сербского народа и святынь на Косово и Метохии, произошедшего 17−18 марта 2004 года.

Владыка напомнил, что это соглашение было заключено странами, которые тогда были якобы гарантами мира и безопасности для сербского народа и его святынь в крае, но ничего не сделали, чтобы не допустить антисербские погромы в Косово.

«17 марта 2004 года немецкие солдаты контингента КФОР и пальцем не пошевелили, в то время как албанские террористы грабили и поджигали святые места: девять церквей в Призрене, в том числе Богородицы Левишки, семинарию и резиденцию епископа Рашко-Призренского. Вот что из себя представляла для нас немецкая защита. Французы также позволили албанским террористам разграбить и поджечь Девичский монастырь и разрушить гробницу св. Иоанникия Девичского», — напомнил митрополит Черногорско-Приморский.

По его словам, нельзя забывать двуличие, проявленное в то время немцами и французами.

«Ещё меньше безопасности для нашего народа и его святынь на Косово и Метохии несёт так называемое франко-германское соглашение», — заключил митрополит Иоанникий.