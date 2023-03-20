Члены Синода несколько часов простояли у входа в Офис президента Украины, но так и не смогли встретиться с «гарантом Конституции»…

20 марта 2023 года президент Украины Владимир Зеленский демонстративно отказался принять членов Синода Украинской Православной Церкви во главе с Блаженнейшим митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием, пришедших к офису президента Украины в Киеве с обращением к главе государства, сообщают Патриархия.Ru со ссылкой на официальный сайт УПЦ и СПЖ.

«Мы пришли, чтобы донести президенту позицию не только членов Синода, но и миллионов верующих Украинской Православной Церкви. В 1992 году архиереи УПЦ уже приходили на встречу с президентом. И это дало свои плоды. <…> Верующие УПЦ заслуживают, чтобы они были услышаны, и чтобы государство не относилось к ним как к людям второго сорта, чтобы не было вражды в обществе», — сказал глава Синодального информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви митрополит Нежинский и Прилукский Климент.

В офисе президента Украины заявили, что у Зеленского не была запланирована встреча с представителями Украинской Православной Церкви, поэтому она не состоится. С делегацией встретились сотрудники профильных департаментов, чтобы получить обращение, зарегистрировать его и передать для дальнейшего рассмотрения. Однако члены Синода Украинской Православной Церкви настаивали на личной встрече с президентом и обращение передавать отказались.

«Нам очень жаль, что государство избегает прямого контакта и прямого диалога со значительной частью украинского общества — верующими Украинской Православной Церкви», — отметил митрополит Климент.

После нескольких часов ожидания члены Синода под давлением полиции были вынуждены уйти от офиса президента, поскольку украинские власти объявили в Киеве воздушную тревогу, хотя никакой угрозы ракетного удара в этот день в украинской столице не было.

«Мы пришли сюда в надежде, что встретимся с нашим уважаемым президентом Владимиром Александровичем Зеленским. Мы понимаем, что президент — занятой человек. К сожалению, сейчас началась воздушная тревога, и мы не имеем возможности ждать дальше, но надеемся, что в будущем эта встреча состоится», — сказал Блаженнейший митрополит Онуфрий.

В Украинской Православной Церкви всё ещё надеются, что Зеленский и его соратники одумаются и перестанут гнать Церковь Христову, однако, судя по всему, этого не случится, несмотря на все заверения в любви и уважении к украинскому президенту со стороны владыки Онуфрия.

Русская линия