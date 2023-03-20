В связи с этим музейные работники с 21 марта запретили монашествующим УПЦ молиться в Ближних и Дальних пещерах…

20 марта 2023 года от руководства Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» в адрес монастыря поступило письмо с сообщением о том, что отныне доступ к Ближним и Дальним пещерам музеем будет прекращен из-за работы комиссии, которая будет определять уровень сохранности «культурных ценностей» (именно так представители Минкульта и заповедника называют мощи преподобных и другие святыни), заявил глава Информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент.

Также в связи с этим прекращается доступ к Крестовоздвиженскому храму, Аннозачатиевскому храму и храму в честь Собора Всех преподобных Печерских (теплый храм). То есть, молитва в этих храмах будет невозможна.

В письме чиновники Минкульта сообщают, что в результате создания комиссии, которая будет определять «наличие, сохранность и состояние сохранности культурных ценностей», «доступ к объектам (то есть, храмам и пещерам) будет ограничен». Учитывая то, что «культурными ценностями» и «музейными экспонатами» министр культуры Украины А. Ткаченко называл нетленные мощи преподобных Печерских, в УПЦ выразили беспокойство методами определения состояния сохранности этих святынь.

«Ведь в тоталитарное советское время атеистическими властями широко проводились кампании по открытию мощей для показа их состояния сохранности. Эти кампании сопровождались надругательством над святыней, мощи доставали из ковчегов, с них снимали покровы для детального описания и выставления на музейных витринах», — указали в УПЦ.

«Закрытие пещер заповедником без предупреждения является беспрецедентным проявлением ограничения прав украинских верующих, которые в эти дни массово едут из разных регионов в надежде поклонились Киево-Печерским святыням», — говорится в сообщении УПЦ.

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