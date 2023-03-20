Никаких конкретных решений по поводу судьбы Киево-Печерской лавры члены Синода так и не приняли. Скорее всего, монашествующие покинут обитель…

20 марта 2023 года в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре под председательством Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия состоялось заседание Священного Синода Украинской Православной Церкви, главной темой которого стала ситуация вокруг Киево-Печерской лавры, сообщает сайт УПЦ.

Впрочем, никаких конкретных решений по поводу Лавры украинский Синод так и не принял, ограничившись написанием очередного обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором «с большим уважением» просит гонителя Церкви остановиться, поверить в украинский патриотизм УПЦ и оставить им возможность остаться в монастыре.

Также Синод обратился к верным чадам Украинской Православной Церкви и народу Украины, текст которого пока так и не обнародован.

В связи с невозможностью участвовать в заседаниях Священного Синода из состава его постоянных членов был выведен митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

Заслушав рапорт епископа Макаровского Гедеона, Синод уволил его по состоянию здоровья с должностей викария Киевской Митрополии и наместника Рождества Пресвятой Богородицы Десятинного мужского монастыря Киева. Ввиду этого, был назначен новый наместник для этой обители.

После этого Синод утвердил настоятельницу женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Целительница» Одесской епархии и наместника мужского монастыря Рождества Пресвятой Богородицы «Гореча» в городе Черновцы.

В ответ на просьбу ректора Киевской духовной академии и семинарии были утверждены для богослужебного использования тексты службы святителю и исповеднику Василию (Богдашевскому) и акафиста Собора святых Киевской духовной академии.

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