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Сводка новостей от 16 марта 2023

Папа Римский Франциск выступил против изгнания монашествующих из Киево-Печерской лавры
Глава Ватикана обратил внимание на нарушение прав верующих Украинской Православной Церкви…

Папа Римский ФранцискГлава Ватикана папа Римский Франциск выступил в поддержку монахов Украинской Православной Церкви, которых политическое руководство Украины намерено выселить из Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры. Свою позицию глава Ватикана высказал на общей аудиенции в Ватикане 15 марта 2023 года, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Vatican News.

Обращаясь к верующим, присутствующим на площади Святого Петра, глава Ватикана отметил, что его внимание обращено к монашеской братии Лаврской обители и призвал «противоборствующие стороны с уважением относиться к местам религиозного поклонения».

«Люди любой конфессии, посвятившие себя молитве, являются опорой для народа Божьего», — подчеркнул папа Римский.

В конце аудиенции Франциск призвал поручить попечение об украинских верующих Пресвятой Богородице: «Ей, Утешительнице страждущих и Царице мира, вверим также многострадальный народ Украины».

Как сообщалось ранее, оставить монахов Киево-Печерской Лавры в покое и дать им возможность совершать свою главную миссию — молитву, призвал президента, министров и депутатов Украины наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел. Видеообращение владыки с братией опубликовано на Youtube-канале монастыря 14 марта 2023 года.

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