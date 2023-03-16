16 марта 2023 года члены Священного Синода Русской Православной Церкви имели суждение о последствиях поминовения новоизбранным Предстоятелем Кипрской Православной Церкви руководителя раскольнической структуры, действующей на Украине, сообщает Патриархия.Ru.

Ранее Священный Синод в заседании от 20 ноября 2020 года (журнал № 77) констатировал невозможность поминовения имени Архиепископа Кипрского Хризостома II в диптихах, молитвенного и евхаристического общения с ним в связи с признанием им одной из раскольнических групп на Украине и поминовением ее руководителя в числе Предстоятелей автокефальных Церквей. Тогда же Синод заявил о невозможности сослужения с теми иерархами Кипрской Церкви, которые вступят в церковное общение с представителями украинского раскола.

7 ноября 2022 года Архиепископ Хризостом II отошёл на суд Божий. Новоизбранный Предстоятель Кипрской Православной Церкви Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Георгий вслед за своим почившим предшественником продолжил поминовение лидера украинских раскольников.

Священный Синод постановил констатировать невозможность поминовения имени Архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра Георгия в диптихах, молитвенного и евхаристического общения с ним, а также с теми иерархами Кипрской Православной Церкви, которые вступили или вступят в церковное общение с раскольниками.

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