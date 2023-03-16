Святейший Патриарх Кирилл не будет поминать за Литургией Архиепископа Кипрского Георгия
Ранее новоизбранный Предстоятель Кипрской Православной Церкви решил поминать за богослужением главу украинских раскольников…
16 марта 2023 года члены Священного Синода Русской Православной Церкви имели суждение о последствиях поминовения новоизбранным Предстоятелем Кипрской Православной Церкви руководителя раскольнической структуры, действующей на Украине, сообщает Патриархия.Ru.
Ранее Священный Синод в заседании от 20 ноября 2020 года (журнал № 77) констатировал невозможность поминовения имени Архиепископа Кипрского Хризостома II в диптихах, молитвенного и евхаристического общения с ним в связи с признанием им одной из раскольнических групп на Украине и поминовением ее руководителя в числе Предстоятелей автокефальных Церквей. Тогда же Синод заявил о невозможности сослужения с теми иерархами Кипрской Церкви, которые вступят в церковное общение с представителями украинского раскола.
7 ноября 2022 года Архиепископ Хризостом II отошёл на суд Божий. Новоизбранный Предстоятель Кипрской Православной Церкви Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра Георгий вслед за своим почившим предшественником продолжил поминовение лидера украинских раскольников.
Священный Синод постановил констатировать невозможность поминовения имени Архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра Георгия в диптихах, молитвенного и евхаристического общения с ним, а также с теми иерархами Кипрской Православной Церкви, которые вступили или вступят в церковное общение с раскольниками.
Святейший Патриарх Кирилл не будет поминать за Литургией Архиепископа Кипрского Георгия Ранее новоизбранный Предстоятель Кипрской Православной Церкви решил поминать за богослужением главу украинских раскольников...