Русская линия
Сводка новостей от 16 марта 2023

Русская Православная Церковь призвала международное сообщество возвысить свой голос в защиту Украинской Православной Церкви
В Москве состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви…

Св. Синод Русской Православной Церкви16 марта 2023 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре под руководством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла состоялось первое в 2023 году заседание Священного Синода Русской Православной Церкви, в ходе которого члены Синода приняли целый ряд важных решений.

Члены Синода заслушали доклад митрополита Волоколамского Антония о выступлении на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в защиту Украинской Православной Церкви и с прискорбием констатировали факт усиления преследований верующих Украинской Церкви, призвав международное сообщество возвысить свой голос в её защиту.

Кроме того, Синод констатировал невозможность поминовения имени Архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра Георгия в диптихах, молитвенного и евхаристического общения с ним, а также с теми иерархами Кипрской Православной Церкви, которые вступили или вступят в церковное общение с украинскими раскольниками.

По итогам обсуждения Синод признал успешной деятельность Комиссии по диалогу между Русской Православной Церковью и Эфиопской Церковью и отметил значимость двусторонних проектов, среди которых: совместные действия по защите христиан, взаимодействие на международных площадках, поддержка традиционных нравственных ценностей, обмен опытом в медиапространстве, оказание содействия в пастырском окормлении соотечественников в Эфиопии и России, сотрудничество в диаспоре, контакты между представителями монашества и развитие паломнических программ, сотрудничество в академической, социальной, церковно-производственной и молодежной сферах.

Члены Священного Синода заслушали сообщение Святейшего Патриарха Кирилла о работе комиссии по изучению вопроса об изменении статуса Виленско-Литовской епархии. По итогам обсуждения, Синод постановил рассмотреть обращение митрополита Виленского и Литовского Иннокентия и выводы комиссии на заседании Архиерейского Собора Русской Православной Церкви.

Также члены Синода заслушали сообщение Святейшего Патриарха Кирилла о поступившем обращении Собора Латвийской Православной Церкви. Синод постановил рассмотреть обращение Собора Латвийской Православной Церкви на заседании Архиерейского Собора Русской Православной Церкви. В ответ на прошение Собора Латвийской Православной Церкви, члены Синода постановили подтвердить продолжение выдачи Святого Мира Латвийской Православной Церкви.

Помимо этого члены Синода приняли целый ряд кадровых решений. В частности, были замещены вакантные кафедры Великоустюжской и Чистопольской епархий. Преосвященным Чистопольским и Нижнекамским Синод постановил быть епископу Покровскому и Новоузенскому Пахомию, выразив ему благодарность за понесённые плодотворные архипастырские труды по организации церковной жизни Покровской епархии. Временное управление Покровской епархией Синод поручил митрополиту Саратовскому и Вольскому Игнатию.

Преосвященным Великоустюжским и Тотемским члены Синода избрали епископа Югорского и Няганского Фотия. Временное управление Югорской епархией поручено митрополиту Ханты-Мансийскому и Сургутскому Павлу.

По просьбе митрополита Астанайского и Казахстанского Александра, главы Митрополичьего округа Русской Православной Церкви в Республике Казахстан, Синод избрал викарием Астанайской епархии с титулом «Талгарский» архимандрита Вениамина (Рудого), клирика Чимкентской епархии. Место наречения и хиротонии архимандрита Вениамина во епископа Синод оставил на благоусмотрение Святейшего Патриарха Кирилла.

Члены Синода имели суждение о служении епископа Варгашинского Пармена, викария Курганской епархии. По итогам обсуждения Синод постановил епископа Варгашинского Пармена почислить на покой. Местом его пребывания на покое определён город Ростов-на-Дону.

Кроме того, члены Синода постановили освободить митрополита Волоколамского Антония от временного управления приходами Московского Патриархата в Италии. Временно управляющим приходами Московского Патриархата в Италии назначен митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор, Патриарший экзарх Западной Европы.

Синод утвердил в должностях заместителей председателя Синодального миссионерского отдела: по внутренней миссии — священника Димитрия Березина; по внешней миссии — священника Дионисия Гришкова; по апологетической миссии — священника Сергия Фуфаева.

Русская линия

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Русская Православная Церковь призвала международное сообщество возвысить свой голос в защиту Украинской Православной Церкви
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