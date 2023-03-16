Католическая церковь Германии намерена «благословлять» однополые пары начиная с марта 2026 года. Данное решение было принято в прошлую пятницу в ходе встречи между епископами и мирянами в рамках «Синодального пути», запущенного в 2019 году в ответ на скандал в Католической церкви, связанный с сексуальным насилием над детьми.

176 участников собрания, в том числе не менее двух третей из 67-ми католических епископов Германии, проголосовали за «благословение» однополых пар. Только 14 проголосовали против, а 12 воздержались, сообщает Православие.Ru со ссылкой на «National Catholic Reporter».

Председатель Конференции католических епископов Германии Георг Бетцинг назвал это решение «очень хорошим».

Церемонии «благословения» содомитов уже проводятся во многих немецких костёлах, хотя официально Католической церковью они не одобрены. В 2021 году «Конгрегация доктрины веры» постановила, что нельзя благословлять «однополые союзы».

В то время как папа Римский Франциск в своём январском интервью предупреждал о тенденциях к либерализации Католической церкви в Германии, немецкие епископы заверяли его, что их решение не вызовет раскола.

Ранее сообщалось, что в прошлом месяце Генеральный синод церкви Англии тоже одобрил «благословение» однополых пар, однако консервативная часть Англиканского сообщества категорически отказывается признавать противоестественное блудное сожительство половых извращенцев «браком».

Русская линия