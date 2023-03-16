Русская линия
Сводка новостей от 16 марта 2023

В Санкт-Петербурге продолжаются работы по воссозданию храма святых Бориса и Глеба на Синопской набережной
Предполагается, что уже через несколько лет в центре города на Неве вновь появится храм первых русских святых…

Храм святых князей Бориса и Глеба на Синопской набережнойЧерез несколько лет в центре Санкт-Петербурга вновь появится историческая доминанта XIX века. Сейчас здесь проходят археологические раскопки, и создаётся цифровая 3D-модель. Речь идёт о храме, построенном архитектором Михаилом Щуруповым в 1882 году и снесенным в советские безбожные годы, сообщает телеканал «НТВ».

Оригинальный стиль Борисоглебского храма родился во время поездки Михаила Щурупова в Италию, где молодой архитектор, выпускник Академии художеств, провёл 16 лет.

В основании купола архитектор поставил скульптуры 12 апостолов (небывалый пример для русской традиции), а над ними изобразил шатер. Этот облик детально воссоздали современные мастера. Одновременно археологи присматриваются к каждому кирпичику в подвале. Уже в XIX веке здесь была оригинальная технология обогрева: воздуховоды от печей проходили точно под полом. Всё это будет зафиксировано в трехмерной цифровой модели.

Прихожане будущего храма и туристы смогут увидеть культурный слой в разрезе — каким он представляется сейчас, в ходе археологических работ. Часть раскопа планируют накрыть стеклянным куполом. Под ним будет особый режим температуры и влажности, чтобы кирпичная кладка и известняк не разрушались.

Место для музея ещё не выбрали, но большая часть исторического фундамента уйдёт под будущий храм. В XIX веке он стоял у самой воды. Теперь проезжая часть не даёт развернуться: церковь слегка подвинули с набережной. Митрополит Варсонофий благословил архитекторов и меценатов на воссоздание исторического силуэта Синопской набережной.

Русская линия

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Предполагается, что уже через несколько лет в центре города на Неве вновь появится храм первых русских святых...

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