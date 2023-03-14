13 марта 2023 года члены Постоянной комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека обратились к международным правозащитным и гуманитарным организациям, религиозным лидерам мира с призывом «помешать произволу украинских властей и не допустить уничтожения одной из главных святынь русского православия, старейшего монастыря Руси — Киево-Печерской лавры», сообщает Патриархия.Ru.

Поводом для обращения стали действия подчиняющейся министерству культуры Украины организации «Национальный заповедник „Киево-Печерская лавра“»: ее руководство потребовало от монахов Украинской Православной Церкви до 29 марта 2023 года покинуть территорию лавры. Причиной такого решения были названы якобы имевшие место нарушения условий договора о безвозмездном пользовании комплексом монастыря, однако конкретных примеров таких нарушений в публичных документах заповедник не приводит.

«На протяжении многих веков Киево-Печерская лавра была не только духовным прибежищем для миллионов верующих, но и символом единения трех братских православных народов: русских, украинцев и белорусов», — говорится в обращении, с которым выступили в Совете по правам человека. Российские правозащитники напомнили, что Киево-Печерский монастырь был основан в XI веке монахами Антонием и Феодосием, причисленными Русской Православной Церковью к лику святых. На территории комплекса покоятся мощи более 100 почитаемых в Русской Церкви подвижников. Среди них — честные останки героя русского былинного эпоса Илии Муромца и монаха Нестора Летописца, которого считают автором первой русской письменной летописи «Повесть временных лет».

«Очевидно, что гонения на монахов лавры являются только частью процесса по уничтожению на Украине крупнейшей религиозной организации, Украинской Православной Церкви, и лишению миллионов ее прихожан возможности общаться с Богом в своей Церкви», — подчеркивается в обращении.

Как отмечается в документе, этот процесс начался в декабре 2022 года, когда Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины поручил правительству внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект «о невозможности деятельности на Украине аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации религиозных организаций». Кроме того, Госслужбе по этнополитике и свободе совести было поручено обеспечить проведение «религиоведческой экспертизы Статута об управлении Украинской Православной Церкви (УПЦ) на наличие церковно-канонической связи с Московским Патриархатом» и при необходимости «применить предусмотренные законом меры».

Авторы обращения указывают на то, что власти Украины «давно с циничным безразличием наблюдают за тем, как местные начальники в различных регионах страны потворствуют захвату храмов» Украинской Православной Церкви экстремистскими и национально-радикальными активистами, вводят на местном уровне запрет на деятельность ее приходов. «И вот теперь дело дошло до изгнания служителей и монахов УПЦ из их главной святыни — монастыря с почти тысячелетней историей, Киево-Печерской лавры», — подчеркивают члены Постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека.

Они также напомнили, что Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к генеральным секретарям ООН и ОБСЕ Антониу Гутерришу и Хельге Марии Шмид, Папе Римскому Франциску, другим международным организациям и религиозным лидерам с призывом «приложить все возможные усилия, чтобы воспрепятствовать принудительному закрытию монастыря, каковое приведет к нарушению прав миллионов украинских верующих на свободу вероисповедания, гарантированных Конституцией Украины, а также такими документами как Устав ООН, Всеобщая декларация прав человека, Декларация о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений и многими другими актами международного значения».

«Призываем все международные правозащитные организации выступить в защиту прав верующих Украинской Православной Церкви и не допустить изгнания священников УПЦ из Киево-Печерской лавры, — подчеркнули со своей стороны правозащитники. — Надеемся, что духовные лидеры различных религиозных конфессий не оставят своим вниманием подобную угрозу на Украине и сделают все возможное, чтобы право прихожан УПЦ на свободное вероисповедание в своей обители оставалось неприкосновенным».

Русская линия