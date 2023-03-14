В надежде, что Константинополь всё же предоставит Македонской Церкви свой Томос об автокефалии, македонский президент назвал Фанар «высшим институтом Православия»…

13 марта 2023 года президент Северной Македонии Стево Пендаровский посетил Фанар, где встретился с Патриархом Варфоломеем и выразил надежду, что процесс обретения автокефалии Македонской Церковью завершится получением Томоса от Константинопольского Патриархата, сообщает Благовест-инфо.

Пендаровский посетил Константинопольскую Патриархию вместе с супругой и высокопоставленными представителями руководства Северной Македонии.

В своём слове, текст которого опубликован на официальном сайте президента Северной Македонии, Стево Пендаровский выразил благодарность Патриарху Варфоломею «за его особую роль в разрешении церковных споров, связанных с нашей Церковью. Решением Вселенского патриархата от 9 мая 2022 года наша Церковь находится в каноническом общении с другими Православными Церквами и принимается как равная всем остальным».

В ходе встречи было подтверждено, что единственный способ получить «легитимную и принятую всеми сторонами автокефалию» — это предоставление соответствующего томоса Фанаром. «Как государство и Церковь мы ожидаем, что высший институт Православия предоставит нам официальный документ о церковной независимости — Томос об автокефалии», — сказал Пендаровский, обращаясь к Патриарху Варфоломею.

Также в ходе беседы было отмечено, что в соответствии с решением Константинопольского Патриархата Церкви в Северной Македонии предоставлено право использовать название «Охридская архиепископия», что означает «тысячелетнюю церковную преемственность».

Пендаровский также подчеркнул, что «окончательное завершение процесса обретения автокефалии представляет высший национальный интерес, поскольку открывает возможности для нового духовного развития Охридской архиепископии, для прогресса и примирения в обществе и государстве Северная Македония».

Таким образом, власти Македонии делают всё возможное, чтобы Фанар, наконец, соблаговолил подтвердить волю Сербской Православной Церкви, которая, как Матерь-Церковь, уже выдала македонцам свой Томос об автокефалии. Однако, несмотря на все старания и заискивания македонцев перед Патриархом Варфоломеем, тот продолжает тянуть время в этом вопросе.

Не исключено, что истинной причиной такой «медлительности» Константинопольского Патриархата является желание фанариотов урезать автокефалию Македонской Церкви и прописать особые права главы Фанара в македонском Томосе, как это было сделано в отношении украинских раскольников из «ПЦУ». Не случайно, в Стамбул недавно прилетала церковная делегация Македонской Церкви, которая, судя по всему, обсуждала этот вопрос, но к общему согласию по этому поводу стороны, похоже, так и не пришли.

Русская линия