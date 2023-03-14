Глава МИД России обратился к руководителям ООН и ОБСЕ с требованием повлиять на киевский режим, который открыто попирает религиозные права своих граждан…

14 марта 2023 года министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров направил генеральному секретарю ООН А. Гутерришу, председателю Генеральной Ассамблеи ООН Ч. Кёрёши, действующему председателю ОБСЕ Б. Османи и генеральному секретарю ОБСЕ Х. Шмид письма, в которых привлек внимание к вопиющим нарушениям общечеловеческих и конституционных прав православных верующих на Украине, сообщает Служба коммуникации ОВЦС со ссылкой на сайт МИД России.

Отмечается, что в основе этих нарушений — репрессивная политика киевского режима, направленная на уничтожение Украинской Православной Церкви. В письмах приводятся многочисленные факты гонений на каноническую Церковь. В их числе — массовый захват храмов и принудительная незаконная ликвидация их общин под видом якобы добровольных переходов в другую юрисдикцию, а также так называемые ограничительные меры («санкции») в отношении епископов канонической Украинской Православной Церкви, лишение ряда ее архиереев украинского гражданства, моральное и физическое давление на священников и прихожан.

Давая оценку действиям киевских властей, С. Лавров назвал их грубейшим нарушением прав и дискриминацией православных христиан на Украине, что противоречит ряду общепризнанных международно-правовых документов — Уставу ООН, Всеобщей декларации прав человека, Декларации о ликвидации всех форм нетерпимости и дискриминации на основе религии или убеждений и другим. «Недавнее решение киевских властей выселить из Киево-Печерской лавры монахов расценено министром как стремление под надуманным предлогом с помощью репрессий лишить каноническую Православную Церковь одной из своих главных святынь. Это по существу пик гонений на каноническое Православие на Украине», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел России призвал международных руководителей дать принципиальную оценку неправомерным действиям украинского режима в отношении Украинской Православной Церкви, а также «потребовать от Киева прекратить произвол и репрессии против канонической Православной Церкви, неукоснительно соблюдать взятые Украиной обязательства по общепризнанным международным документам, а также не допустить принудительного выселения монахов из Киево-Печерской лавры».

Как сообщалось ранее, 11 марта 2023 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к Предстоятелям Поместных Православных Церквей, ряду религиозных деятелей и представителей международных организаций с посланиями, в которых поделился глубокой обеспокоенностью в связи с резким усилением государственного давления на православных христиан Украины.

13 марта члены Постоянной комиссии по международному сотрудничеству в области прав человека Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека в обращении к международным правозащитным и гуманитарным организациям, религиозным лидерам мира призвали «помешать произволу украинских властей и не допустить уничтожения одной из главных святынь русского православия, старейшего монастыря Руси — Киево-Печерской лавры».

Русская линия