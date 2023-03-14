28 февраля 2023 года близ деревни Эвангелизмос произошло лобовое столкновение следовавшего из Афин в Салоники пассажирского поезда (в котором было примерно 350 человек) с товарным поездом, следовавшим из Салоник в Ларису. В результате несколько вагонов сошли с рельсов и загорелись: как минимум 57 человек погибли (среди них много детей и студентов), 85 получили травмы, а около 60 считаются пропавшими без вести. Это крупнейшее крушение поездов в истории Греции.

Среди выживших был 20-летний студент Михалис Клапсис с острова Лейпсой. Выступая на греческой телепередаче «T-Live», молодой человек сказал, что, по его мнению, он остался жив и смог собраться с силами, чтобы начать помогать другим пассажирам только благодаря молитвенному заступничеству святителя Луки (Войно-Ясенецкого), чью икону всегда носит с собой, сообщает Православие.Ru.

«Все это благодаря святителю Луке. Верю, что мой покровитель, святой хирург, дал мне силы», — рассказал Михалис.

В другом интервью, которое он дал «Rodiaki.gr», Михалис повторил, что всем обязан Симферопольскому святителю Луке.

Как оказалось, Михалис, студент третьего курса Академии торгового флота Македонии [область в Греции], провел в Афинах выходные дни в честь начала Великого поста. Он купил билет обратно в Салоники, но первоначально сел не на тот поезд.

«Я купил обратный билет в Салоники и должен был уехать во вторник поездом в 17:20. Но, сев в поезд, я понял, что у меня то же место, что и у другого пассажира! Мне сказали, что произошла ошибка, и я должен ехать следующим поездом, так я оказался в третьем вагоне именно этого поезда. В момент столкновения мы почувствовали три сильных толчка», — продолжил свой рассказ Михалис.

«Мне понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя и осознать, что произошло. Пощупал себе лицо и тело, чтобы понять, цел ли я. Тут же почувствовал запах дыма и подумал: „Я жив! Со мной всё в порядке. Прямо сейчас должен встать и помочь пострадавшим!“ Слышал крики вокруг себя, женский плач. Найдя живого ребёнка и отдав его матери, я увидел на полу мобильный телефон, который все ещё работал. Включил его фонарик и попытался разбить окна, чтобы спасти как можно больше людей», — приводят издания слова Клапсиса.

Русская линия