14 марта 2023 года в Государственном музее А.С. Пушкина в Москве состоялся учредительный конгресс Международного движения русофилов, который собрал в российской столице представителей более чем сорока стран мира, в том числе из США, ЕС, Африки и Азии, сообщает Патриархия.Ru.

От Русской Православной Церкви на международной встрече присутствовали заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Николай Лищенюк и секретарь ОВЦС по делам дальнего зарубежья протоиерей Сергий Звонарев.

Задачами международного движения являются распространение русской культуры и знакомство с её достижениями, помощь друзьям России во всем мире, противостояние русофобии в различных её проявлениях, укрепление «народной дипломатии» в защиту многополярного, спокойного и гармоничного мира. По итогам голосования председателем Международного движения русофилов единогласно избран председатель Национального движения русофилов Болгарии Н. Малинов.

В ходе официальной части мероприятия министр иностранных дел России С. Лавров огласил приветственное слово президента России В. Путина, заместитель председателя Совета Федерации К. Косачев зачитал приветствие председателя Совета Федерации В. Матвиенко, председатель Либерально-демократической партии России, председатель Комитета Госдумы по международным делам Л. Слуцкий передал слова приветствия председателя Государственной Думы России В. Володина. Приветственный адрес Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла огласил заместитель председателя Всемирного русского народного собора К.В. Малофеев.

«Сердечно приветствую всех вас — участников и гостей учредительного конгресса Международного движения русофилов. Рад, что сегодня в Москве собрались люди, искренне любящие Россию, ее многовековую культуру и русский язык. В условиях стоящих перед современным обществом серьезных вызовов, таких как воинствующий секуляризм, нравственный релятивизм, чувство национального превосходства и откровенная русофобия, защитники традиционных ценностей как никогда должны чувствовать поддержку единомышленников. Это необходимо, чтобы сообща отстаивать истину, заключающуюся в праве человека оставаться самим собой, сохранять веру и традиции предков», — говорится в Патриаршем послании.

В завершение первой части конгресса была проведена пресс-конференция.

Работа конгресса продолжилась после обеда: в структуре международного движения были созданы рабочие группы, представлены временные уставные положения движения и подведены итоги встречи.

Русская линия