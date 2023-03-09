Русская линия
Сводка новостей от 9 марта 2023

За то, что посмел назвать раскольников раскольниками
Спецслужбы Украины в Закарпатской области арестовали украинского блогера, который в своих публикациях поддерживал УПЦ…

Служба безопасности УкраиныУкраинские власти продолжают свои гонения на верующих Украинской Православной Церкви. Причём речь идёт не только о захвате храмов, но об арестах журналистов и блогеров, которые в своих публикациях осмеливаются поддерживать Украинскую Православную Церковь и критиковать раскольников из «ПЦУ», сообщает СПЖ.

Так, 19 февраля 2023 года в Киеве был арестован православный обозреватель Дмитрий Скворцов, который широко известен в церковных кругах в России и на Украине своими бескомпромиссными материалами, отстаивающими единство Русской Православной Церкви.

И вот на днях также был арестован украинский блогер Иван Мыкуляк, который ведёт свой блог в одной из соцсетей и имеет более 7 тысяч подписчиков.

В СБУ объяснили, что задержанный называл ПЦУ «неканонической», а её прихожан — «раскольниками и гонителями православной веры».

Мужчине объявили подозрение по ст. 161, ч.1 УК Украины (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).

По мнению украинских спецслужб, факт того, что блогер оказывал поддержку УПЦ и называл раскольников раскольниками являются ничем иным, как подтверждением, что он использовал «нарративы российских пропагандистов».

Русская линия

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