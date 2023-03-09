В связи с продолжающимися в Грузии массовыми беспорядками и появлением в СМИ высказываний некоторых священнослужителей в поддержку протестующих и критикой властей Грузинская Патриархия вынуждена была выступить с официальным заявлением, в котором заявила о своём неучастии в политических спорах и призвала все стороны противостояния к «миру и единодушию», сообщает СПЖ со ссылкой на Tabula.ge.

«Наша страна проходит сложнейший путь становления сильного государства, для чего нам нужно быть предельно осторожными как со стороны государственных институтов, так и общества, — говорится в заявлении. — Церковь, как крупнейший объединитель и благодетель нашего народа и страны, горячо молится о мире и единодушии. Мы считаем, что в связи со сложной ситуацией по соседству (на Украине — РЛ) сохранение мирного курса и независимости страны является единственной отправной точкой для прогресса страны».

Грузинская Патриархия также отреагировала на заявления некоторой части грузинского духовенства, представители которого заразились духом политической борьбы и начали активно поддерживать протестующих, отметив, что «такое отношение чуждо официальному видению Церкви».

«В социальной сети циркулируют проповеди и выступления отдельных священнослужителей, затрагивающие политические темы, будь то чрезмерное „сочувствие“ северному соседу (Украине — РЛ) или радикальная критика государства напрямую. Мы однозначно заявляем, что подобные установки чужды официальному видению Церкви и в целом христианскому духу, что неоднократно наблюдалось и озвучивалось в официальных позициях Патриархата и в личных высказываниях Католикоса-Патриарха Грузии о пути европейской интеграции».

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