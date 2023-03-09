В Москве прошла научно-практическая конференция «Защита духовных ценностей и исторического наследия России»…

9 марта 2023 года в Доме Русского Зарубежья имени Александра Солженицына прошла научно-практическая конференция под названием «Защита духовных ценностей и исторического наследия России. К 410-летию Дома Романовых», сообщает пресс-служба Фонда «Наследие Империи».

Конференцию открыл председатель координационного совета Союза историко-просветительских обществ «Наследие Империи», президент фонда «Наследие», член Бюро президиума ВРНС, кандидат исторических наук генерал-лейтенант Леонид Решетников.

В своём выступлении он обозначил цели конференции и задачи правоконсервативной общественности в переломный момент русской истории. Был зачитан приветственный адрес и благословение участникам конференции от председателя Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла.

С приветственным словом к участникам конференции обратился директор Дома Русского Зарубежья имени Александра Солженицына, заслуженный работник культуры РФ Виктор Москвин, сравнивший нынешние непростые и трагические события с периодом смутного времени.

Первым докладом, представленным на конференции, стало обстоятельное сообщение историка, философа, писателя, консервативного публициста, доктора исторических наук профессора факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова, сопредседателя Правления Союза писателей России Сергея Перевезенцева «Русский мир в XXI веке», в котором выступавший подробно рассказал аудитории об исторической природе и существе понятия «русский мир».

Далее последовал доклад известного политического деятеля, публициста, режиссера-документалиста и блогера Егора Холмогорова «Цена советской ностальгии. Как революционные потрясения прошлого угрожают нашему будущему». В своем выступлении он указал на опасность настойчиво и опрометчиво проводимой сверху ползучей ресоветизации.

Представленный заведующим кафедрой истории и исторического архивоведения Московского государственного института культуры, кандидатом исторических наук Михаилом Смолиным заключительный доклад в программе конференции бы посвящён «Монархии как стержню Российского государства».

После докладов, согласно заранее объявленной повестке, наступило время «свободной трибуны». Выступившие поделились с собравшимися актуальными проблемами современности и пониманием насущных проблем просвещения в деле защиты и формирования духовных ценностей и исторического наследия России.

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