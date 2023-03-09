Сегодня, в праздник обретения главы Иоанна Предтечи, правящий архиерей Запорожской епархии Украинской Православной Церкви митрополит Запорожский Лука в своём Телеграм-канале прокомментировал легализацию содомских сожительств в Европе и внесение в Верховную Раду Украины соответствующего законопроекта о приравнивании «однополых союзов» к традиционной семье. Этот законопроект внесла на днях народная депутатка Украины от партии «Голос» Инна Совсун, которая ранее неоднократно выступала за запрет Украинской Православной Церкви.

Ниже мы приводим комментарий владыки Луки целиком:

«Сегодня Православная Церковь празднует День обретения главы святого пророка и Предтечи Господня Иоанна. Главы, которая была усечена за то, что пророк не захотел уважать право на блуд царственных особ. В этот день люди в рясах, которые с особой любовью относятся к однополым бракам, должны были бы, по моему мнению, сказать проповедь о том, что Иоанн Предтеча показал себя негибким проповедником, слишком прямолинейно отстаивая заповеди Закона Божьего. Будь он подипломатичнее — мог бы пользоваться любовью царя и царицы, иметь почёт и уважение при дворе. А это дало бы ему массу возможностей для проповеди, просветительской и миссионерской работы.

Но вот почему-то святой пророк предпочёл смерть выгодному прозябанию в достатке и самодовольстве. Так своей жизнью и смертью Иоанн Креститель обличает современных приспособленцев в рясах и сутанах, которые, живи они во времена Христа, не только одобрили бы брак Ирода и Иродиады, но при необходимости с радостью благословили на блудное сожительство Ирода со своим братом Филиппом, если б те этого пожелали.

Мы знаем, что еретик сам себя отсекает от Христа и становится на сторону богоборцев. Но разве проповедь антихристианских взглядов на брак и семейную жизнь не является такой же ересью, как и отрицание догматов Церкви? Ведь не случайно те депутаты, которые регистрируют антицерковные законопроекты и делают всё, от них зависящее, чтобы запретить УПЦ, с таким же усердием борются за то, чтобы Богом данные законы человеческой жизни и взаимоотношения полов были попраны в угоду человеческой похоти и разврату".

Русская линия