Обмен состоялся в формате 90 на 90, хотя планировалось, что обменяют 160 на 160 человек…

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что 7 марта между Россией и Украиной состоялся обмен военнопленными в формате 90 на 90, хотя изначально предполагалось, что каждая из сторон отпустит по 160 человек, сообщает Газета.Ru.

Причиной срыва полноценного обмена Москалькова назвала действия украинских властей, которые в последний момент отказались от 70-ти своих военнослужащих. В связи с этим она опубликовала список с именами пленных украинцев.

«В продолжение моего вчерашнего комментария об обмене. Вот список 70 солдат, которых украинская сторона не захотела обменять на наших ребят. Как говорится, делайте выводы», — сообщила она в своем Telegram-канале. В списке приводятся ФИО и даты рождения украинских военных в российском плену.

В Минобороны РФ в свою очередь заявили, что 90 российских военных были возвращены из украинского плена. Военное ведомство указывает, что в плену им грозила смертельная опасность, а по возвращении в Москву солдаты будут проходить лечение и реабилитацию в военных медучреждениях.

Вскоре после этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что по обмену Киев якобы получил 130 своих военнопленных. Он также заявил, что «большинство людей, которых мы возвращаем сегодня, имеют тяжелые ранения».

Впрочем, многие отмечают, что украинские власти при любом удобном случае стараются показать свою «перемогу» над Москвой, а потому озвучивают цифры, которые не имеют никакого отношения к реальности.

Предыдущий публичный обмен пленными состоялся 16 февраля. Тогда в Россию, по заявлению чиновников, вернулся 101 человек. В Киеве заявили об освобождении 100 военных.

Русская линия