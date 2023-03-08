8 марта 2023 года, в среду второй седмицы Великого поста, в Покровском ставропигиальном женском монастыре Москвы молитвенно отметили 25-летие обретения мощей блаженной Матроны Московской, сообщает «Монастырский вестник».

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла торжества в обители возглавил председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Донского ставропигиального мужского монастыря митрополит Каширский Феогност.

По прибытии в обитель архипастырь поклонился честным мощам блаженной Матроны Московской, почивающим в Покровском храме, а затем возглавил вечерню и Литургию Преждеосвященных Даров в Воскресенском соборе монастыря.

Владыке сослужили секретарь Патриарха Московского и всея Руси по Москве протопресвитер Владимир Диваков, благочинный Покровского церковного округа Москвы протоиерей Олег Егоров, представитель Православной Церкви в Америке при Московском Патриаршем престоле протоиерей Даниил Андреюк и духовенство обители.

За богослужением молились настоятельница монастыря игумения Феофания (Мискина) с сестрами, настоятельница Толгского монастыря игумения Варвара (Третьяк), настоятельница Горненского женского монастыря в Иерусалиме игумения Екатерина (Чернышева), воспитанницы монастырского детского приюта, прихожане и паломники.

Также богослужение посетили глава управы Таганского района А.С. Мишаков, уполномоченная по правам человека в Московской области И.К. Фаевская, руководительница Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения А.В. Самойлова.

Для удобства верующих служба транслировалась на большом экране, установленном на монастырской площади. Также была организована трансляция богослужения на телеканале «Союз».

На сугубой ектении были вознесены особые прошения, митрополит Феогност прочитал молитву о Святой Руси.

По окончании Литургии владыка Феогност поклонился честным мощам блаженной Матроны Московской и прочитал молитву у раки со святыми мощами.

Для всех паломников в течение дня была организована бесплатная праздничная трапеза — обед и чай с монастырской выпечкой.

Русская линия