В столице Грузии Тбилиси вот уже несколько дней подряд не стихают массовые акции протеста оппозиции, представители которой протестуют против принятия законопроекта об иноагентах. Данный закон ставит под контроль работу в стране всевозможных западных фондов, а это очень не нравится нынешней грузинской оппозиции, которая финансируется в основном из США и ЕС.

Парламент Грузии в первом чтении принял законопроект об иностранных агентах после очередной волны недовольства со стороны Евросоюза, вызванной тем, что Тбилиси все ещё держит под стражей экс-президента Михаила Саакашвили и не вводит антироссийские санкции. «За» проголосовали 76 депутатов правящей партии Грузинская мечта", «против» выступили 13 оппозиционеров, ещё 50 парламентариев воздержались, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, некоммерческие юридические лица и СМИ получат статус агентов иностранного влияния, если более 20% их доходов поступают из-за рубежа. Такие организации должны пройти обязательную регистрацию. Если они по какой-то причине не сделают этого, их оштрафуют, и Минюст сможет начать расследование.

Грузинская оппозиция тут же окрестила новый закон «пророссийским» и антидемократичным. Аналогичную позицию заняли представители США, Евросоюза и Украины, которые наперебой стали обвинять официальный Тбилиси в отходе от западных ценностей. Хотя в США такой закон действует ещё с 1938 года.

В частности, глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что принятие закона не соответствует пути в Евросоюз, которого хочет большая часть грузинского народа. А глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс подчеркнул, что у Вашингтона есть инструменты для наказания в любой стране мира того, кто ответственен за подавление прав человека. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил участников протестов в Грузии за исполнение украинского гимна его страны, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что украинцы всегда будут рядом с грузинами, а мэр Киева Виталий Кличко посоветовал главе Тбилиси Кахи Каладзе встать на строну протестующих.

В итоге несколько тысяч протестующих собрались в центре грузинской столицы, чтобы попытаться совершить государственный переворот. Ситуация стала очень быстро накаляться — протестующие попытались силой захватить здание парламента и стали применять коктейли Молотова против полиции.

Силовики в ответ применили водометы, перцовый газ и резиновые пули. Но если 7 марта оппозиция держала центр Тбилиси в напряжении примерно до четырёх часов ночи, то 8 марта полиция очистила площадь перед парламентом ещё до полуночи. В МВД Грузии объяснили жёсткие меры тем, что активисты перешли к «крайнему насилию».

Тем не менее, ситуация остаётся крайне напряжённой. При этом оппозиционеры не скрывают, что их главной целью является государственный переворот к Тбилиси и активизация антироссийской политики в угоду ЕС и США. Пойдёт ли Грузия по украинскому пути майдана, пока неизвестно, но очевидно, что Запад делает всё возможное, чтобы бросить в бой против России не только Украину, но и Грузию с Молдавией.

Русская линия