Святейший Патриарх Кирилл: Важно, чтобы пастырь, работающий в информационном пространстве, не забывал о своей главной цели — помочь человеку обрести Христа как Спасителя

7 марта 2023 года в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве состоялась встреча Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со священниками, осуществляющими миссионерскую деятельность в Интернете.

Во встрече приняли участие члены Совета священников интернет-миссионеров, функционирующего при Синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ: иерей Павел Островский (Одинцовская епархия), иерей Николай Бабкин (Белгородская епархия), иеромонах Александр (Митрофанов) (Сыктывкарская епархия), иеромонах Макарий (Маркиш) (Иваново-Вознесенская епархия), иерей Георгий Максимов (Московская епархия), иерей Святослав Шевченко (Благовещенская епархия) и иерей Владислав Береговой (Песоченская епархия).

На встрече также присутствовали: управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве митрополит Воскресенский Дионисий; заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва; председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В. Легойда; заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В. Кипшидзе.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к собравшимся со вступительным словом:

«Очень рад видеть всех вас, братья, и нуждаюсь в том, чтобы слышать ваши голоса, потому что вы работаете в сфере, в которую я, в силу своего служения, не могу быть в полной мере вовлечен. Ведь присутствие в социальных сетях, в виртуальной дискуссии требует очень глубокого погружения, если мы говорим о серьезном профессиональном участии.

А священник иначе и не может участвовать в этой деятельности. Если же он излагает в Интернете только свои мечтания, фантазии, домыслы, то лучше туда и вовсе не заходить. Мы читаем у апостола такие слова: «Для всех я был всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» (см. 1 Кор. 9:22). Вот представьте себе, если эту фразу поделить пополам: для всех я был всем — и точка. Кошмар! Но затем: чтобы спасти по крайней мере некоторых — и всё встает на свои места.

Думаю, каждый, кто сегодня работает в Интернете и говорит если не от лица Церкви, то по крайней мере выступает как священник, должен помнить эти слова: «Для всех я был всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых». А значит, сотериологическое измерение вашего присутствия в Интернете абсолютно обязательно.

Для священника Интернет — это не место, где он демонстрирует свои интеллектуальные способности, не место, где он производит впечатление, не место, где он собирает «лайки», а среда, где он несёт людям Благую весть — может быть, специфическими словами, в специфических категориях мысли, с привлечением специфической аргументации.

Но если вы отрываете своё присутствие в сетях от сотериологического измерения, то вы «медь звенящая и кимвал бряцающий» (см. 1 Кор. 13:1), и лучше вам оттуда уйти.

Поэтому ещё раз хочу сказать: единственное, чем мы оправдаемся пред Господом, перед ближними и перед своей совестью — если мы будем воспринимать присутствие в Интернете как своё пастырское служение. Вот мой главный тезис, и поэтому вывод очень простой: если я принимаю, что это моя «кафедра», с которой я обращаюсь к людям, — с определённой фразеологией, с определенным целеполаганием, но именно как священник, для того чтобы содействовать их спасению, — тогда всё это оправдано.

Ещё раз хочу сказать: я с большим уважением отношусь к вашему труду. К сожалению, не могу следить за вашими публикациями, как, может быть, следовало бы, но мои коллеги, более просвещённые в этой сфере, помогают мне отслеживать многое, особенно если происходит что-то интересное.

Я уже имел возможность сказать, что наряду с успешными примерами работы в Интернете мы имеем также опыт крайне неумелого присутствия. Порой образ священнослужителя, заявленный в интернет-пространстве, оказывается слишком далёк от идеала, сложившегося в культурной традиции нашего народа. Подобное несоответствие в первую очередь разрушает личность самого священника, и, к сожалению, такие примеры нам всем хорошо известны.

Хотел бы также напомнить, что сохраняют актуальность принципы участия Церкви в политической жизни общества, сформулированные в «Основах социальной концепции». Более того, сегодня мы должны особенно блюсти эти принципы и не вступать в обсуждение политических вопросов, за исключением случаев, когда возникает необходимость возвысить голос в защиту духовных и нравственных ценностей. Мы вступаем в диалог с общественностью не с целью давать политические оценки или позиционировать себя как политических аналитиков, но только для привнесения христианского измерения в эту дискуссию.

Наконец, очень важно, чтобы пастырь, работающий в информационном пространстве, не забывал о своей главной цели — помочь человеку обрести Христа как Спасителя. Я уже говорил, что интернет-активность ни в коем случае не должна заслонять собой заботу о реальных прихожанах и подменять дело пастырского окормления; тем более опасно, если присутствие в Интернете вызывает у священника зависимость.

Пастырь должен в первую очередь помнить, что его призвание — это не Интернет, а спасение человеческих душ".

Затем выступил председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ В. Легойда.

В рамках встречи священники рассказали о своей текущей деятельности в социальных сетях и планах по её развитию. Далее состоялось обсуждение актуальных проблем христианского свидетельства в Интернете.

«Очень многое полезного вы мне сказали. Дай Бог, хотя бы какую-то частицу из всего задуманного удастся реализовать», — сказал в заключение Предстоятель Русской Православной Церкви и выразил надежду на то, что подобные встречи, в ходе которых обсуждаются наиболее актуальные проблемы нашего времени, станут регулярными.

Русская линия