«За его пастырскую заботу, любовь к Республике Сербской и особые заслуги в развитии, умножении и укреплении святой православной веры путём беззаветной поддержки своего народа»

28 февраля 2023 года в Доме Армии в Белграде президент Республики Сербской Милорад Додик вручил Сербскому Патриарху Порфирию орден Республики на ленте, которым Предстоятель был удостоен по случаю Дня Республики Сербской и обнародования её первой Конституции, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Spc.rs.

Как отмечается, орден был присужден Святейшему Патриарху «за его пастырскую заботу, любовь к Республике Сербской и особые заслуги в развитии, умножении и укреплении святой православной веры путём беззаветной поддержки своего народа, где бы он ни находился и в каких жизненных обстоятельствах и испытаниях ни оказался».

Принимая высокую награду, Первосвятитель отметил, что воспринимает её как «выражение любви народа Республики Сербской к тем братьям и сестрам, которые живут в Сербии», при этом все они − одна семья, сплоченная «православной верой и традициями отцов».

«Давайте все будем едины в молитве о мире, где бы ни жил наш народ, − призвал Патриарх Порфирий. − Бог лучше знает, что нужно людям, и мы знаем, что Бог хочет мира для всех народов. Особенно сегодня, когда почти все говорят о мире, а больше всего говорят те, которые производят орудия беспорядков. Поэтому, когда мир более всего необходим, и когда мы наблюдаем парадокс, что те, кто говорят о мире, вызывают беспорядки − мы знаем, что мир находится под угрозой более, чем когда-либо».

Орден Республики Сербской − высшая награда, учреждённая в Республике Сербской 25 апреля 1993 года решением Народной скупщины. Орден состоит из трех элементов: знака отличия, ордена на цепи и ордена на ленте. Вручается Президентом главам зарубежных стран, выдающимся личностям за отличную работу, заслуги и укрепление национального самосознания в борьбе за свободу и независимость, а также лицам, внесшим значительный вклад в создание Республики Сербской.

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