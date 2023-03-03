Сегодня исполняется 145-й лет со дня освобождения Болгарии от османского ига…

3 марта 2023 года, в день празднования 145-й годовщины освобождения Болгарии от османского ига, в Москве у часовни-памятника гренадерам, павшим под Плевной, традиционно состоялась панихида в память о русских воинах, отдавших свои жизни за свободу братского болгарского народа.

Часовня-памятник Гренадерам является символом героических событий освободительной Русско-турецкой войны 1877−1878 годов. 3 марта был подписан Сан-Стефанский мирный договор, которым победно завершилась эта война. Болгария 3 марта отмечает свой национальный праздник — освобождение от османского ига.

По традиции у Плевенской часовни ежегодно проводится поминовение русских воинов-освободителей. В этом году торжества возглавил викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси епископ Истринский Серафим, который в сослужении столичного духовенства отслужил по русским воинам панихиду. Сугубо во время время богослужения владыка помянул русского Императора Александра II.

На торжествах присутствовали представители общественных движений России, в том числе члены Скобелевского комитета, которые возложили к часовне венок. От российских властей в этом году никого не было. Посол Болгарии, как и в прошлом году, также не пришёл на панихиду.

После вступительного слова владыки Серафима к собравшимся обратился вице-президент Скобелевского комитета Александр Алекаев, который отметил, что в этом году герою Русско-турецкой войны генералу М.Д. Скобелеву исполняется 180 лет. Планируется, что это событие будет широко отмечаться в Москве, Санкт-Петербурге и в Рязанской земле, где упокоился доблестный генерал.

В своей речи представитель Скобелевского комитета напомнил, что Скобелев всегда предупреждал, что с Западом необходимо разговаривать на языке силы. Любое проявление слабости с нашей стороны даёт им возможность предъявлять всё больше и больше требований к России.

Скобелев говорил: «Они ловко пользуются нашими страхами, нашей неуверенностью. Выставляют одно пугало за другим, чтобы нас напугать, но как только Россия демонстрирует свою решительность и показывает зубы, они первыми прыгают в кусты. Но эти зубы надо показывать сразу и очень решительно. Так, чтобы они чувствовали с кем затеяли игру».

«В настоящее грозное время нашему военно-политическому руководству необходимо изучать наследие генерала Скобелева и следовать его мудрым заветам», — заключил Александр Алекаев.

Традиция торжественного поминовения воинов, отдавших свою жизнь в Русско-турецкой войне 1877−1878 годов, была возрождена в 1993 году. С тех пор дважды в году — в декабре (память героев Плевны) и в марте (подписание Сан-Стефанского мирного договора) у памятника-часовни в память гренадёров, погибших под Плевной, проходят панихиды, возлагаются цветы и отдаются воинские почести.

Русская линия