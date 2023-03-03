С 1 марта по 21 апреля 2023 года в Москве проходит первый благотворительный фестиваль «От неба до сердца». Организатор мероприятия — Благотворительный фонд «Сохранение культурного наследия «Белый Ирис» — приглашает на этот праздник доброты взрослых и детей. В программе мастер-классы, концерты, спектакли, экскурсии, конкурс рисунков и другие активности, сообщает Православие.Ru.

«С 2016 года наш Фонд восстанавливает уникальные сельские храмы в российской глубинке, — рассказывает директриса „Белого Ириса“ Ольга Шитова. — За это время мы предотвратили разрушение 10 объектов культурного наследия, привлекли 800 добровольцев. То, что мы видим, очень удручает: сейчас в отечественной провинции происходит культурная катастрофа. По разным оценкам, от 5 до 10 тысяч архитектурных жемчужин находится в аварийном состоянии. Вместе с ними разрушаются села, где „русский дух, где Русью пахнет“. Но на спасение старинного зодчества, к сожалению, не хватает ни рук, ни денег».

В прошлом году «Белый Ирис» разработал социальную инициативу «Хранители наследия», которая победила в конкурсе Фонда президентских грантов. Проект объединил 23 энтузиаста из 14 регионов (Псковского, Тульского, Тверского, Ивановского, Смоленского, Вологодского, Липецкого, Воронежского, Ярославского, Калужского, Нижегородского, Ленинградского, Саратовского и Республики Карелии).

Люди взяли на себя нешуточную ответственность восстановить полюбившиеся им храмы. Эксперты проводят теоретические и практические занятия, «хранители» впитывают знания и применяют на практике по специально созданной дорожной карте.

«Я делаю это ради будущих поколений, у сына на глазах и при его помощи. Считаю, что возрождение храма несёт с собой надежду людям, отправляет нас к историческим ценностям и фундаментальным радостям», — объясняет участник проекта Александр Тартаковский.

Проект стартовал в июле прошлого года, а изменения налицо: в поселке Грибоедово Тульской области над обезглавленным храмом появилась крыша, в селе Каменка Ленинградской области создают чертежи, по которым воссоздадут часть церкви, в Дуняни под Псковом, карельской Лижме и других селах проведено 3D-сканирование и уже разрабатываются проекты консервации. Где-то прошли первые за сотню лет богослужения и сельские праздники.

Поддержать проект можно на специально созданном сайте https://nebo-serdze.ru/. По завершении фестиваля средства будут перечислены хранителям: для разработки проектной документации, приобретения стройматериалов, проведения противоаварийных и кадастровых, а также добровольческих работ.

Фестиваль включает более 30 мероприятий, которые пройдут на разных площадках столицы. Например, можно побывать на мастер-классе «Речь и Голос» актрисы, педагога и продюсера Екатерины Казаковой (кстати, в кинотеатрах России скоро выйдет ее фильм с актером с Егором Бероевым).

Можно пройти мастер-класс по иконописи у художника-иконописца Ниной Жильцовой. Если вы хотели когда-либо попробовать себя в иконописном искусстве, то это прекрасная возможность сделать первый шаг.

Можно отправиться на экскурсию по новым для вас местам Москвы с Денисом Романовым или научиться самостоятельно писать басни с экономистом, профессором, «человеком-оркестром» Евгением Наумовым.

Билеты приобретаются тут же, на сайте https://nebo-serdze.ru/.

«Мы верим, что каждый может внести свою лепту в сохранение сельских храмов — святого покрова русской земли. И хотим, чтобы, участвуя в их сохранении, каждый гордился мастерством предков, благолепием и величием церквей, достойных самого высокого признания в мире», — отмечает Ольга Шитова.

Партнерами фестиваля выступают Фонд президентских грантов, Радио «Вера», Журнал «ФОМА», Телеканал «Культура», магазин «Библио-Глобус», студия «Аrt me up», Школа древнерусской каллиграфии «Горлица».

Русская линия