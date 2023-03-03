Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи обратил внимание российских властей на необходимость принятия срочных мер по защите нерожденных детей и здоровья женщин…

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства предлагает ввести уголовное наказание за склонение или принуждение женщины к осуществлению аборта в клиниках. Также необходимо ужесточить ответственность за проведение нелегальных абортов, сообщил в пятницу на заседании VI Гиппократовского медицинского форума председатель комиссии священник Федор Лукьянов, передаёт ТАСС.

«Необходимо предусмотреть наказание за склонение к аборту, дополнив статью 123 Уголовного кодекса [РФ «Незаконное проведение искусственного прерывания беременности"] пунктом 4, предусматривающим наказание за склонение или принуждение женщины к осуществлению аборта», — сказал он.

Отец Федор предложил также ужесточить наказание в части 1 статьи 123 УК РФ («Проведение искусственного прерывания беременности лицом, не имеющим высшего медицинского образования соответствующего профиля»). Так, предлагается увеличить максимальный размер штрафов с нынешних 80 тыс. рублей до 150 тыс. рублей, а срок исправительных работ — с двух до пяти лет.

Представитель Русской Православной Церкви отметил, что в настоящее время понятие «криминальный, нелегальный аборт» в законодательстве России отсутствует, в результате правоохранительные органы «не интересуются подобным видом криминального бизнеса». Под криминальным абортом, пояснил священник, следует понимать проведение абортов людьми без соответствующего медицинского образования, вне лечебных учреждений, не утвержденными Минздравом РФ способами и средствами, а также при несоблюдении сроков проведения аборта по медицинским или социальным показаниям.

«Юридическое понятие „криминальный аборт“ должно быть разработано при участии представителей государственных органов с привлечением экспертов религиозных организаций, с обращением к научным трудам современных исследователей в области биологии, медицины, филологии», — добавил отец Федор.

По его словам, общеизвестно, что именно в частных клиниках сегодня происходит незаконные аборты. В частности, глава Патриаршей комиссии обратил внимание на недавнее международное исследование Красного Креста, по которому в 70% частных клиник, попавших под экспертизу, не соблюдались никакие регламентирующие нормы в отношении проведения абортов, в том числе не проводились неделя тишины и собеседования с психологом, не осуществлялось информирование женщин о негативных последствиях абортов.

В Русской Церкви также предложили запретить розничную продажу препаратов медикаментозного аборта. «Необходимо запретить розничную продажу препаратов экстренной контрацепции и перорального прерывания беременности, так называемых препаратов медикаментозного аборта — производных мифепристона и других препаратов. <…> Выявляемые случаи продажи аптечными организациями указанных препаратов физическим лицам создают угрозу для жизни и здоровья женщин», — отметил отец Федор Лукьянов.

Он обратил внимание, в частности, на данные китайских исследователей, согласно которым использование данных препаратов, мифепристона и его аналогов очень серьёзно повышает риск бесплодия. Поэтому в Китае нерожавшим женщинам запрещено применение этих средств, отметил глава Патриаршей комиссии.

«Позиция Церкви однозначно отрицательная в отношении любого прерывания беременности, но хотя бы как шаг для того, чтобы государству эту сферу поставить под контроль, требуется, конечно, учитывать данные препараты на уровне акушерско-гинекологических учреждений, чтобы они не находились в розничной продаже, также не поступали в учреждения муниципальной и частной собственности, которые имеют лицензию на данный вид деятельности», — добавил представитель Церкви.

Русская линия