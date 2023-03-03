Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет отказался выдавать диплом на новое имя студентке, решившей сменить пол во время обучения. Об этом сообщил в пятницу в кулуарах VI Гиппократовского медицинского форума ректор ПСТГУ протоиерей Владимир Воробьев, передаёт ТАСС.

Ранее некоторые СМИ и Телеграм-каналы сообщили о том, что один из православных вузов отказался выдать диплом выпускнику, который во время обучения сменил пол. Отец Владимир уточнил, что речь идёт о происшедшем в ПСТГУ и инцидент случился с одной из студенток вуза.

«У нас университет православный, мы принимаем к себе крещеных людей. Вы знаете, что в крещении человеку даётся имя, и под этим именем мы его и знаем, и учим. А сейчас, когда она изменила имя, то возникает вопрос, а тот, кого она называет [вместо себя], — он кто такой, что за человек, крещёный — не крещёный? Мы его учили? Нет, мы не учили такого, мы такого человека не знаем. Как мы можем ей выдать свой диплом, диплом православного университета?» — сказал ректор.

Он также обратил внимание на то, что Православная Церковь выступает категорически против смены пола и православный вуз также не может это поддерживать.

«Это же противоестественные дела, зачем же нас в это втягивать? Мы рассматриваем это как какую-то провокацию просто. Церковь не хочет в этом участвовать никаким образом, и я не могу, как ректор университета, поступать иначе. Буду поступать по совести. Не потому, что я кому-то хочу неприятности сделать — я должен защищать свой университет, понимаете? А так, что же, скажут: православный университет признаёт все такие дела?!» — отметил отец Владимир Воробьев.

Отвечая на вопрос о том, является ли студентка, решившая сменить пол, верующим человеком, священник заметил, что когда её принимали на обучение, она была православная, но потом с ней, видимо, «что-то случилось». «Наверное, лучше диплом православного университета выдавать православному человеку. Вот это была девушка, а теперь мы кому должны диплом отдать?» — заключил священнослужитель.

Председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов также поддержал позицию администрации вуза. «Это компетенция вуза. Могу лишь сказать, что поддерживаю позицию администрации», — сказал отец Максим РИА Новости, отвечая на вопрос, действительно ли есть такой конфликт и как он разрешается.

Русская линия