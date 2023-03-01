В Храме-на-Крови в Екатеринбурге открыта выставка, посвящённая участию Святой Царской семьи в прославлении саровского подвижника…

В выставочной галерее Храма-Памятника на Крови по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения открыта выставка «Святой Империи: к 120-летию со дня канонизации преподобного Серафима Саровского», сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Её открытие было приурочено к празднованию Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской, в который входят святые Царственные страстотерпцы. Ведь именно личное участие государя Николая II сыграло решающую роль в канонизации преподобного Серафима Саровского.

120 лет назад с 17 по 20 июля по старому стилю в Сарове прошли многотысячные торжества по случаю обретения мощей и прославления саровского подвижника.

Ещё при жизни в уединенную келью к монаху приходили за исцелением и советом. Почитался старец и царствующим Домом Романовых и особенно святой Царской семьей.

Экспозиция открыта до 28 января 2024 года.

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