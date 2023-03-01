В храмах Сербской Православной Церкви будут совершать особые молебны о народе и святынях Косово и Метохии…

Каждую пятницу на протяжении всего периода Великого поста по благословению Святейшего Патриарха Сербского Порфирия в храмах сербской столицы будет совершаться молебны ко Пресвятой Богородице с акафистом «О нашем верующем народе на Косово и Метохии, о наших святынях на Косово и Метохии, и о нашем Косово и Метохии», сообщает Православие.Ru.

Молебны будут совершаться в храмах свт. Саввы Сербского на Врачаре, св. вмч Димитрия в Новом Белграде, Рождества Пресвятой Богородицы в Земуне, Св. Александра Невского на Дорчуле и Вознесения Господня в Жарково.

Ранее, накануне начала поста, Сербский Патриарх Порфирий также призвал верующий сербский народ посвятить его Косово и Метохии и косовским святыням.

По всему видно, что надежды на то, что косовский вопрос смогут решить «сильные мира сего» в лице сербских дипломатов и союзников Сербии, в Сербской Православной Церкви больше не осталось, а потому сербское священноначалие призывает паству в это непростое время молиться тому, кто может разрешить все вопросы — Богу.

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