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Сводка новостей от 1 марта 2023

Англичане вступились за Бога перед содомитами
Большинство британцев выступает категорически против идеи ряда клириков Англиканской церкви об изменения «гендера» Бога на «нейтральное», чтобы не смущать половых извращенцев…

Генеральный синод англиканской церквиДве трети британцев выступают против планов Англиканской церкви рассмотреть идею гендерно-нейтрального наименования Бога, сообщает РИА Новости со ссылкой на газета Daily Mail. По замыслу проекта, англиканские священники могут перестать использовать местоимения «он» и «его» при обращении к Богу или даже убрать фразу «Отче наш» из молитв.

Согласно исследованию, проведенному британской консалтинговой компанией Redfield & Wilton Strategies для издания, 65% респондентов выступают против гендерно-нейтрального обозначения Бога, инициативу поддерживают лишь 15%. При этом поддержка варьируется в зависимости от возраста опрошенных: среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет идею гендерно-нейтрального Бога одобряют 26%, а среди людей от 55 до 64 лет — только 6%.

Ранее издание Guardian сообщало, что церковь Англии изучает возможность использования гендерно-нейтральных терминов для обозначения Бога. Об этом рассказал епископ Личфилда доктор Майкл Ипгрейв, заявив, что церковь исследовала данный вопрос в течение нескольких лет, и этой весной будет рассмотрен проект по гендерному языку.

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