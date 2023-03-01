26 февраля 2023 года во время Божественной литургии в храме Архангела Михаила иерарх Грузинской Православной Церкви митрополит Ахалкалакский, Кумурдойский и Карсский Николай, приветствуя в храме епископа Форт-Уэртского Герасима (Православная Церковь в Америке), сообщил о прославлении иеромонаха Серафима (Роуза) к лику местночтимых святых, передаёт СПЖ со ссылкой на Orthochristian.com.

Обращаясь к епископу Герасиму, который был духовным чадом иеромонаха Серафима в монастыре святого Германа в Платине (Калифорния), митрополит Николай рассказал, что иеромонах Серафим был канонизирован в Ахалкалакской епархии всего за неделю до этого, о чем свидетельствует икона о. Серафима, находящаяся в храме.

Владыка поблагодарил епископа Герасима за приезд и сказал: «Я думаю, это не случайно, что неделю назад мы разместили в храме икону его духовного отца, о. Серафима (Роуза). И я думаю, что это также не совпадение, что отец Серафим (Роуз) не канонизирован в мире, но он канонизирован в нашей епархии, и это начнётся отсюда».

«Епископ Герасим впервые приехал в Грузию в 1991 году, по прошествии 10 лет после смерти о. Серафима (Роуза). И в тот тяжёлый период нам удалось напечатать две его книги, и, может быть, это одна из причин, почему вы так часто приезжаете», — сказал митрополит Николай, обращаясь к американскому иерарху.

Митрополит Николай и епископ Герасим были в монастыре святого Германа Аляскинского в США в сентябре во время паломничества в честь 40-летия со дня преставления отца Серафима.

По свидетельству грузинского иерарха, он приехал тогда в Америку с особой миссией — вдохновить на официальное прославление в лике святых о. Серафима. Он посетил преосвященного Максима, епископа Лос-Анджелесского Сербской Православной Церкви, чтобы поделиться с ним своим предложением (хотя сам о. Серафим был иеромонахом РПЦЗ, монастырь святого Германа, где покоятся его останки, теперь принадлежит Сербской Церкви).

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