Главный раввин Израиля связал последние ужасные землетрясения по всему миру с развратом и активно распространяющейся содомией среди всё большего числа людей…

Раввин Шломо Амар: «Бог показал нам, что он может сделать за несколько секунд»

Главный раввин Иерусалима, бывший главный раввин Израиля, Шломо Амар заявил во время своего еженедельного обращения к израильским иудеям, что недавние землетрясения в Израиле и в других местах являются прямым результатом беззакония человека, его разврата и продвижения еврейскими властями прав половых извращенцев, сообщает портал «Jerusalem Post».

Используя отрывок из Талмуда, чтобы продемонстрировать свои слова, раввин Амар указал, что землетрясения, обрушившиеся на Израиль после разрушительных землетрясений в Турции и Сирии, могут быть связаны с ростом числа «однополых браков» среди израильских евреев.

«Бог показал нам, что он может сделать за несколько секунд. Как мы можем быть столь глупыми и равнодушными после этого?», − задал риторический вопрос раввин.

Стоит отметить, что раввин Амар и ранее выступал против развращения еврейских нравов. Так, В 2016 году Амар назвал содомию «культом мерзости» и заявил, что половые извращенцы должны быть приговорены к смертной казни в соответствии с еврейскими законами.

Амар также заявил, что содомиты не могут быть религиозными евреями, назвав этот грех «дикой похотью, которую необходимо преодолеть», и заявил в отношении гей-парада в Иерусалиме, что даже «животные и дикие звери так себя не ведут».

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