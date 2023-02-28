Сторонники украинских раскольников из «ПЦУ» совершили череду рейдерских атак на шесть приходов Житомирской, Ровенский, Киевской и Каменец-Подольской епархий Украинской Православной Церкви, сообщает портал «Православная жизнь».

В с. Средняя Деражня Звягельского района Житомирской области активисты с представителями «ПЦУ» срезали замки и вошли в храм Архистратига Михаила. Захват произошел 25 февраля 2023 года при участии председателя сельсовета Андрея Радулевича и добробатов. Священник УПЦ смог вынести из храма антиминс. После захвата святыни служители «ПЦУ» совершили «молебен».

В с. Шкаров Ровенского района Ровенской области сторонники «ПЦУ» заблокировали вход в помещение, где совершает богослужения Михайловская община УПЦ. 24 февраля 2023 года рейдеры вкрутили в дверь саморезы, чтобы помешать верующим войти в дом. Прихожане сообщили об инциденте в полицию. Михайловский храм был опечатан старостой села 5 февраля после отказа общины УПЦ подчиниться решению местной громады о смене юрисдикции прихода.

В с. Белогородка Бучанского района Киевской области рейдеры совершили попытку захвата Михайловского храма. Сторонники «ПЦУ» считают храм своим, поскольку 12 января 2023 года переоформили религиозную общину Белогородки в свою юрисдикцию. 24 февраля они принесли «болгарку» и начали срезать замки. На место происшествия прибыла полиция. По договору сторон Архангело-Михайловский храм опечатан до решения суда. Община УПЦ теперь совершает богослужения в нижнем помещении богослужебного здания.

Власти г. Боярка Киевской области организовывали 25 февраля 2023 года собрание территориальной громады, чтобы перевести в «ПЦУ» местную Михайловскую общину. Инициативу председателя Боярской ОТГ А. Зарубина народ не поддержал: возле храма собралось около 80 человек. Верующих было более 400. Прихожане объявили, что не соглашаются с незаконными манипуляциями организаторов, которые допускали к голосованию всех подряд, в том числе иноверцев и жителей других населенных пунктов, и покинули площадку. В храме община провела свое собрание, на котором подтвердила верность Украинской Православной Церкви.

Третью попытку перевести в «ПЦУ» религиозную общину Михайловского храма УПЦ совершили рейдеры в с. Колыбаевка Каменец-Подольского района Хмельницкой области. Местное население раскольники раскачивают с лета, но не находят поддержки. На очередной митинг против УПЦ пришло менее 40 человек. Против их требований выступили священники УПЦ и около 200 верующих, после чего активисты разошлись.

В с. Блиставица Бучанского района Киевской области сторонники «ПЦУ», которые ранее безуспешно пытались захватить Параскевинский храм УПЦ, инсценировали попытку ограбления церкви, чтобы получить доступ на ее территорию и вместе с полицией войти в храм. В ночь на 25 февраля 2023 года злоумышленники сняли с петель ворота и повредили дверь церкви. На место происшествия прибыла полиция и группа сторонников «ПЦУ» во главе с депутатом Бучанского горсовета Вячеславом Кухаренко и начальником архивного отдела горсовета Игорем Барткивым.

Полицейские потребовали открыть храм, чтобы проверить сохранность имущества после попытки кражи, хотя дверь не была взломана. Получив отказ, правоохранители заявили, что представители «ПЦУ» имеют право войти в храм, поскольку приход перерегистрирован решением Киевской ОГА от 18 января 2023 года. По настоянию полицейских из представителей двух общин была создана комиссия, которая описала церковное имущество. Сторонники «ПЦУ» пообещали не предпринимать новых попыток завладеть церковью до рассмотрения спора в суде.

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