26 февраля 2023 года вся Сербская Церковь отмечала день памяти прп. Симеона Мироточивого, Стефана Немани — родоначальника средневековой сербской династии, из рода которого вышло множество святых. В этом году его память пришлась на Прощеное воскресение накануне начала Великого поста, сообщает Православие.Ru.

В эти же дни чиновники Евросоюза усилили давление на президента Сербии Александра Вучича с целью заставить его признать независимость Косово и подписать с самопровозглашёнными косовскими властями предложенный ЕС «план о нормализации отношений».

«Заявляю точно, и слежу за каждым своим словом, что Сербия готова работать над реализацией многих положений из этого плана, но мы чётко озвучили одно большое замечание. Я это сказал и Макрону, и Шольцу в Мюнхене, и всем мировым лидерам. Речь идёт о том, что не может быть разговора о взаимном признании и о вступлении Косово в ООН», — сказал Вучич по этому поводу в эфире Радио и телевидения Сербии.

План Евросоюза по нормализации отношений Сербии и Косово предполагает согласие Белграда на членство Приштины в международных организациях, например, в ООН. Он был основан на предложении Франции и Германии, но был доработан, сообщает газета «Коммерсант».

В связи с этим Патриарх Сербский Порфирий призвал верующих посвятить начавшийся Великий пост Косово и Метохии.

«Усерднее помолимся во время Великого поста, в эти тёмные и бурные времена, о братьях и сестрах наших на Косово и Метохии, о святых местах наших на Косово и Метохии, помолимся за наши Косово и Метохию», — призвал Предстоятель Сербской Православной Церкви во время Божественной литургии в храме прп. Симеона Мироточивого в Новом Белграде.

На следующий день, 27 февраля 2023 года, премьер-министр Косова Альбин Курти и Александр Вучич провели переговоры в Брюсселе. Как сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, лидеры Сербии и Косово поддержали предложенное Евросоюзом соглашение «О пути к нормализации отношений».

На самом деле это оказалось не так. Как позднее заявил президент Сербии, Белград никогда не согласится на признание Косово. В свою очередь, Альбин Курти заявил, что был готов подписать соглашение уже 27 февраля.

Дипломатическая борьба продолжается.

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