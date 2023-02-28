В Евпатории открылся Императорский церковно-исторический музей, посвященный духовному соработничеству династии Романовых с Русской Православной Церковью и другими традиционными конфессиями России, а также истории Свято-Николаевского собора Евпатории, сообщает Православие.Ru.

В торжественном мероприятии приняли участие первый заместитель главы крымского парламента Ефим Фикс, председатель Комитета ГС РК по культуре и вопросам охраны культурного наследия Николай Волков, глава города Эммилия Леонова, глава администрации Елена Демидова, представители духовенства.

По словам первого вице-спикера, «открытие церковно-исторического музея является важнейшим вкладом в развитие нравственности и духовности у молодого поколения, понимания исторических процессов, которые происходили в Крыму». «Уверен, что представленная экспозиция послужит нашему общему делу, направленному на воспитание патриотизма, уважения к истории и верности исторической правде», — подчеркнул он.

Открытие музея приурочено к 410-летию Царственного Дома Романовых, 130-летию со дня закладки Свято-Никольского собора, а также к 25-летию передвижной выставки «Императорский Дом Романовых: прошлое и современность». Среди уникальных экспонатов нового музея: портреты Святых Царственных Страстотерпцев Императора Николая II и Императрицы Александры Федоровны; реконструированная форма Крымского конного полка времен царствования Императоров Александра I, Николая I, Николая II; оригинальное духовное облачение духовенства и Священноначалия Русской Православной Церкви.

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