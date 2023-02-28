Русская линия
Сводка новостей от 28 февраля 2023

Немцы больше не хотят воевать с Россией
Жители Германии завалили цветами установленный в Берлине по инициативе украинских властей подбитый русский танк…

Жители Германии завалили цветами установленный в Берлине по инициативе украинских властей подбитый русский танкУкраинская акция у посольства России в Берлине с подбитым русским танком пошла не по сценарию и привела к обратным результатам. Немцы, завидя российский танк в столице Германии, начали нести к нему цветы и высказываться против втягивания Европы в военный конфликт на Украине, сообщает телеканал «Царьград».

Подбитый русский танк с разрешения официальных немецких властей привезли в Берлин украинские активисты. Они разместили его нарочито напротив посольства России в Германии. Так Украина решила отметить годовщину начала спецоперации. Но украинская провокация дала обратный эффект.

Не успели украинцы установить подбитый танк и радостно сфотографироваться на его фоне, как к нему начали нести цветы. Уже к концу дня танк был буквально укутан букетами роз. Высказаться против эскалации конфликта на Украине и за мирные переговоры с Россией пришли сотни жителей немецкой столицы.

«Смотрю на это море цветов и слёзы на глазах. Наши враги хотели унизить русских, а унизили себя! Спасибо, друзья! Спасибо, что вы есть. Спасибо немцам от русских! Спасибо русским в Берлине», — написал в Telegram экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царёв.

Одновременно в этот же день в Берлине состоялся многотысячный митинг «За мир». Немцы собрались у Бранденбургских ворот, чтобы выразить своё несогласие с политикой Германии в отношении конфликта на Украине. В частности, речь о накачке Киева оружием и затягивании конфликта любыми способами.

Немцы больше не хотят воевать с Россией.

Русская линия

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