В монастырях Украинской греко-католической церкви существенно сокращается количество насельников: желающих поступить в обители становится всё меньше, а многие монахи возвращаются к мирской жизни. Об этом в интервью Velychlviv.com рассказал синкел по делам монашества Львовской архиепархии УГКЦ Юстин Бойко, сообщает СПЖ.

«У нас есть тенденция к уменьшению призваний — многие монастыри, которые когда-то были наполнены, сегодня пустеют или передаются епархии и закрываются, — сказал синкел. — Если в 1990-х годах было очень много призваний, мы не знали, что с ними делать и куда их девать, то в настоящее время в монастырях очень мало призваний. Например, в этом году только некоторые монастыри имеют по два-три призвания, и неизвестно, выдержат ли они ещё. А в некоторых нет призваний уже по 10 лет. С точки зрения человеческой картина выглядит довольно плачевной».

Бойко рассказал, что сейчас из монастырей УГКЦ ежегодно уходит больше монахов, чем умирает: «Очень многие покидают монастыри. <…> Выходят те, у которых по 15−20 лет монашеской жизни. В монастыре умирают три-четыре человека в год, и пять с вечными обетами выходят. А монахи с вечными обетами, у которых до 20 лет монашеской жизни — это профессионалы, это большая потеря, как по мне, это катастрофа».

Представитель УГКЦ также отметил, что униатское монашество состарилось. «Если раньше средний возраст монаха был 22 года — средний! — то сегодня средний возраст монахов Львовской архиепархии — 47 лет, почти 50. И то благодаря нескольким монашеским конгрегациям молодого возраста. <…> Когда речь идёт о женских сообществах, то тенденцию 50+ имеют большинство из них», — сказал иеромонах.

Он также признал, что тенденция к уменьшению количества монашествующих характерна для всей Католической церкви. «Если несколько лет назад отцов-иезуитов в мире было 30 тысяч, то за 10 лет их число уменьшилось на 15 тысяч», — отметил синкел.

При этом в начале февраля 2023 года глава УГКЦ Святослав Шевчук потребовал «вернуть» униатам Почаевскую лавру.

Русская линия