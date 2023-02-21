69-летний католический епископ Дэвид О’Коннелл был застрелен всего в нескольких кварталах от своего костёла в Калифорнии, где он служил многие годы. Убийство престарелого прелата стало шоком для всего религиозного сообщества Лос-Анджелеса. В 2015 году папа Римский Франциск назначил его одним из нескольких викарных епископов архиепархии Лос-Анджелеса — самой большой в стране, сообщает Газета.Ru.

Как сообщается, епископ О’Коннелл много лет занимался борьбой с преступными бандами и пытался установить мир между местными жителями и правоохранительными органами после событий 1992 года, когда присяжные оправдали четырех белых полицейских, виновных в избиении чернокожего. В последние годы он также возглавлял работу католической общины с детьми и семьями мигрантов из Центральной Америки.

Епископ был обнаружен днем 18 февраля с огнестрельным ранением в пригородном поселке Хасиенда-Хайтс. Медики констатировали его смерть на месте происшествия. Известно, что погибший проживал в этом поселке, расположенном примерно в 30 км к востоку от центра Лос-Анджелеса, и был застрелен в своём доме.

Детективы расследуют смерть епископа как спланированное убийство, однако пока неизвестно, был ли именно погибший целью стрельбы, а также стали ли его религиозные воззрения мотивом для злоумышленников.

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