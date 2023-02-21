19 февраля 2023 года в Киеве был арестован православный обозреватель Дмитрий Скворцов, который широко известен в церковных кругах в России и на Украине своими бескомпромиссными материалами, отстаивающими единство Русской Православной Церкви, сообщает портал «ПолитНавигатор» со ссылкой на коллегу Скворцова — журналистку Татьяна Чугаенко.

По её словам, Скворцов на протяжении последних нескольких месяцев находился в бегах — из-за обысков, которые СБУ провела по месту прописки журналиста.

«Вчера его арестовали. За ним долго охотились. Он почти год скрывался. Подозревают его в государственной измене. Сегодня было судебное заседание. По результатам было решено оставить Скворцова под стражей на 53 дня. В Лукьяновское СИЗО его отвезли. Он держится», — сказала Чугаенко.

По ее словам, журналистское сообщество сейчас будет пытаться включить Скворцова в списки на обмен.

Это далеко не первый православный журналист, которого украинские власти бросили в тюрьму за защиту канонического Православия и Украинской Православной Церкви. Ранее СБУ арестовала ведущего канала «Перший Козацький», престарелого православного публициста Яна Таксюра, который до сих пор находится в СИЗО.

Кроме того, на Украине в застенках по обвинению в сотрудничестве с «ПолитНавигатором» также находится журналист Владимир Михайлов. Аналогичные обвинения выдвинуты политологу Дмитрию Маруничу.

Русская линия