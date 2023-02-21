Весь сегодняшний день в России и заграницей обсуждают послание российского президента Владимира Путина Федеральному собранию, в котором он обозначил целый ряд приоритетов российских властей в продолжающем разворачиваться противостоянии России и Запада, полем боя которых, к сожалению, стала территория братской некогда Украины.

При этом различные политологи по-разному компонуют темы этого послания, но все сходятся в том, что Россия окончательно разворачивается от Запада в сторону своих национальных ценностей.

По словам Владимира Путина, в США и ЕС понимают, что «победить Россию на поле боя невозможно», а потому «ведут против нас всё более агрессивные информационные атаки». «Целью выбирают, прежде всего, конечно, молодых людей, молодые поколения. И здесь опять лгут постоянно, извращают исторические факты, не прекращают нападки на нашу культуру, на Русскую Православную Церковь, другие традиционные религиозные организации нашей страны», — заявил глава государства.

«Посмотрите, что они делают со своими собственными народами: разрушение семьи, культурной и национальной идентичности, извращения, издевательства над детьми, вплоть до педофилии, объявляются нормой, нормой их жизни, а священнослужителей, священников принуждают благословлять однополые браки. Да Бог с ними, пускай чего хотят, то и делают. Что здесь хочется сказать? Взрослые люди имеют право жить, как хотят, мы к этому так и относились в России и всегда к этому будем так относиться: никто в частную жизнь не вторгается, и мы не собираемся этого делать.

Но хочется им сказать: но посмотрите, извините меня, Священное Писание, главные книги всех других мировых религий. Там всё сказано, в том числе то, что семья — это союз мужчины и женщины, но и эти священные тексты подвергаются сейчас сомнению. Как стало известно, Англиканская церковь, например, планирует — планирует, правда, пока только ещё — рассмотреть идею гендерно-нейтрального Бога. Что тут скажешь? Прости господи, «не ведают, что творят», — отметил Владимир Путин, дав понять, что Россия по этому пути никогда не пойдёт.

По словам президента, «миллионы людей на Западе понимают, что их ведут к настоящей духовной катастрофе». «Элиты, прямо надо сказать, просто сходят с ума, и это, похоже, уже не лечится. Но это их проблемы, как я уже сказал, а мы обязаны защитить наших детей, и мы сделаем это: защитим наших детей от деградации и вырождения», — заявил президент России.

В свете этого Владимир Путин также предложил «вернуться к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с высшим образованием». «Срок обучения может составить от четырёх до шести лет. При этом даже в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены программы, разные по сроку подготовки, в зависимости от конкретной профессии, отрасли и запроса рынка труда». То есть речь идёт об отказе от западной Болонской системы образования.

«Хочу подчеркнуть, переход на новую систему должен быть плавным. Правительству совместно с парламентариями потребуется внести многочисленные поправки в законодательство об образовании, о рынке труда и так далее. Здесь нужно всё продумать, проработать до мелочей. У молодёжи, у наших граждан должны появиться новые возможности для качественного образования, для трудоустройства, профессионального роста. Повторю ещё раз: возможности, а не проблемы», — отметил Владимир Путин.

Следующим шагом в развороте к своим традиционным ценностям должно стать, как нам кажется, решение российского правительства о прекращении государственного финансирования абортов, на чём уже много лет настаивает Русская Православная Церковь.

Как ни странно, но именно нынешнее противостояние России с Западом заставляет Москву вспомнить о своих традиционных национальных ценностях. И раз уж Владимир Путин предлагает западным политикам обратить внимание на тексты Священного Писания, то было бы правильным, если бы в Кремле сами внимательно их изучили, особенно, в той части, которая касается жизни человека и убийства детей в утробе матери.

Русская линия