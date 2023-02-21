Митрополит Черкасский Феодосий: «Я преступлений не совершал, а лишь отстаивал каноническую правду Церкви и отстаивать её буду впредь»

20 февраля 2023 года митрополит Черкасский и Каневский Феодосий был вызван на допрос в Черкасскую окружную прокуратуру в связи с возбуждением против него уголовного дела по 161 статье Уголовного кодекса Украины — разжигание межконфессиональной вражды. Выйдя из прокуратуры после допроса, владыка Феодосий заявил о своём полном несогласии с обвинениями, сообщает портал «Православная жизнь».

«Я ни с какими из обвинений, выдвинутых в рамках этого криминального производства, не согласен. По 161 статье (нарушение прав верующих в связи с их религиозными убеждениями) я преступлений не совершал, а лишь отстаивал каноническую правду Церкви и отстаивать её буду впредь. Ни от одного своего слова не отказываюсь и буду стоять до конца», — сказал митрополит Феодосий верующим, которые молитвенно поддерживали своего архипастыря возле здания прокуратуры.

Как отметил архиерей, 161 статью применяют против священнослужителей Украинской Православной Церкви, когда они пытаются защитить свою Церковь и права верующих, когда стараются отстаивать правду.

«161 статья была прописана в Уголовном кодексе после разрушения Советского Союза. Зачем? Чтобы никогда больше не повторилось издевательство над верующими в стране, где равноправие граждан. Но прошло 30 лет, и именно эта статья используется для нас, когда мы защищаем себя», — сказал митрополит Феодосий.

О том, что обвинения против архиерея безосновательны, заявил и адвокат Игорь Голубчик.

«Дело, начатое в отношении руководителя Черкасской епархии, не имеет никакой законодательной подоплеки. Ознакомившись с имеющимися материалами, можно осознанно сказать, что нарушения действующего уголовного законодательства со стороны владыки Феодосия нет», — сказал Игорь Голубчик.

Тем временем Сосновский районный суд Черкасс назначил митрополиту Феодосию меру пресечения в виде личного обязательства. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокуроров, заявивших, что архиерей может оказывать влияние на свидетелей.

Русская линия