Средства по покупку медицинского оборудования были собраны в связи с годовщиной интронизации Предстоятеля Русской Церкви…

20 февраля 2023 года в горловскую городскую больницу № 1 Центральная клиническая больница святителя Алексия, митрополита Московского, передала подарок Русской Православной Церкви — современный УЗИ-аппарат. В честь годовщины своей интронизации Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по традиции попросил желающих его поздравить сделать доброе дело. Московские священнослужители собрали средства, на которые закупили для больницы в Горловке современное оборудование, передает Патриархия.Ru.

«Врачи больницы святителя Алексия регулярно ездят в Горловку, чтобы поддержать коллег. Сейчас мы рады передать городской больнице № 1 подарок от Святейшего Патриарха и московского духовенства — УЗИ-аппарат экспертного класса, — рассказал директор и главный врач больницы святителя Алексия Алексей Заров. — Перед передачей нового оборудования мы приглашали на недельную стажировку врача ультразвуковой диагностики из горловской больницы. Она замечательный специалист, и обучение поможет использовать возможности нового аппарата в полной мере».

Ультразвуковые исследования позволяют выявить болезнь на ранней стадии, подтвердить диагноз, своевременно назначить терапию и оценить динамику лечения. Новый аппарат установлен в кардиологическом отделении больницы.

«Этот УЗИ-аппарат крайне важен для оказания неотложной кардиологической помощи. Он существенно расширяет наши диагностические возможности. К нам поступают пациенты с острой сердечной патологией, инфарктом, нарушением сердечного ритма. Для выбора правильной тактики лечения необходима УЗИ-диагностика, от нее зависит спасение жизни людей. Мне хочется выразить слова благодарности Святейшему Патриарху Кириллу от лица нашего коллектива, наших пациентов и всех горловчан. А также мы признательны Алексею Юрьевичу Зарову за постоянную поддержку. Ценность этой помощи нельзя описать словами», — поблагодарила главный врач городской больницы № 1 города Горловки Ирина Кичкина.

В сентябре 2022 года врачи больницы святителя Алексия передали цифровой передвижной рентгеновский аппарат городской больнице № 2 города Горловки. Его закупили на средства, собранные московскими приходами и монастырями ко дню тезоименитства Святейшего Патриарха Кирилла.

Русская Православная Церковь принимает активное участие в поддержке пострадавших от военных действий. В Москве, Белгороде, Ростове-на-Дону, Воронеже, Екатеринбурге открыты церковные штабы помощи беженцам.

Больница святителя Алексия — многопрофильная лечебная организация, учредителем которой является Русская Православная Церковь. С начала марта 2022 года Больница оказывает амбулаторную и стационарную медицинскую помощь пострадавшим из зоны конфликта. За это время в больницу в Москве обратились 991 человек. Из Донбасса и других регионов больница перевезла для лечения на собственном автомобиле скорой помощи 130 пациентов. Еженедельно врачебно-сестринские бригады отправляются в медицинские учреждения Мариуполя и Горловки для ухода за тяжелобольными пациентами. Врачи-добровольцы больницы оказывали медицинскую помощь в Луганске, Северодонецке, Изюме, Балаклее, Мелитополе, Мариуполе, Новоазовске и Ростове-на-Дону.

С января 2023 года в Мариуполе больница святителя Алексия и Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению открыли медико-социальный центр, который включает в себя мобильный госпиталь, душевые, прачечные и социальный центр. За это время помощь в нем получили свыше 3 тысяч человек.

Русская линия