Жители православного Кипра выбрали себе в президенты Никоса Христодулидиса, который публично в своей предвыборной кампании говорил о том, что примет все меры, чтобы легализовать «однополые браки» и рассмотреть вопрос о возможности усыновления ими детей, сообщает СПЖ со ссылкой на Telegra.ph.

Кроме того, Христодулидис пообещал отказаться от действовавшего до сих пор негласного правила получать одобрение Предстоятеля Кипрской Православной Церкви при назначении министра образования.

В итоге во втором туре президентских выборов Никос Христодулидис получил поддержку 51,97% избирателей.

В своей речи по случаю избрания на пост президента он уже заявил, что собирается выполнить все предвыборные обещания в течение пяти лет.

Новоизбранному главе Кипра 49 лет. Он учился в университетах Нью-Йорка, Мальты и Афин, занимал различные должности на дипломатической службе, в 2018—2022 годах был министром иностранных дел. У него есть жена и четыре дочери.

Что заставило Христодулидиса стать сторонником содомитов, не сообщается. Однако, этот тренд сейчас распространён в Европе, а потому нет никаких сомнений, что чиновники ЕС активно поддерживают этого кипрского политика, который мог сделать ставку на эту поддержку.

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